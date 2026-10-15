Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Financial Times gazetesine perşembe günü yayımlanan mülakatında, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarına yeniden başlayacağını açıkladı.

Enerji tesislerine yönelik saldırılardaki engelin kalktığını belirten Zelenski gazeteye, “Engelleme kalktı. İşimiz bitti” ifadelerini kullandı.

Haberde Zelenski'nin, Washington'ın Moskova ile ticari anlaşmalar yapma konusundaki istekliliğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik hayranlığını eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü Ukrayna'ya Zelenski'nin görevden alınması çağrısında bulunmuş ve Ukrayna'nın Rus petrol altyapısına yönelik saldırılarını sert bir şekilde eleştirmişti.

Trump'ın bu tepkisi, şubat ayında başlayan ABD-İsrail'in İran ile savaşından bu yana hızla yükselen akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı hafifletmeyi amaçlayan ve Rusya ile varılan dizel tedarik anlaşmasının duyurulmasından bir gün sonra gerçekleşmişti.

ZELENSKİ'NİN ŞARTI

Zelenski bu hafta başında X platformunda yaptığı açıklamada, Trump'ın enerji alanındaki ateşkes duyurusunun ardından Ukrayna'nın Rus petrol rafinerileri ve diğer enerji altyapılarına yönelik saldırılarını iki gün boyunca durdurduğunu ifade etmişti.

Ukrayna'nın verdiği araya rağmen Zelenski, güçlerinin balistik füzelere karşı ABD'nin erken uyarı bildirimlerinden mahrum bırakıldığını ve Elon Musk'ın Starlink uydu iletişim servisinin ülke genelinde yavaşlatıldığını kaydetti.

Bu durumun hem cephe hattındaki operasyonları hem de Rus askeri tesislerine yönelik orta menzilli saldırıları aksattığını belirten Zelenski, ABD'li yetkililerin Ukraynalı askeri muhataplarına “Eğer durdurmazsanız istihbaratı engelleriz” dediğini aktardı.

Sürecin daha sonra Kiev'e teknik bir aksaklık olarak sunulduğunu söyleyen Ukrayna lideri, Starlink sistemindeki aksaklıkların arızadan kaynaklandığı iddialarını reddederek gazeteye, “Bu teknik bir sorun değildi, iradeydi” dedi.

Beyaz Saray ile ilişkileri düzeltmenin bir yolu olarak enerji saldırılarını durdurmaya açık olup olmadığı sorulan Zelenski, bu durumu yalnızca karşılığında daha fazla ABD yapımı Patriot önleme füzesi verilmesi halinde kabul edebileceğini belirterek, bunun kabul edilebilir “asgari” şart olduğunu ifade etti.