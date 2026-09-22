Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Ruslan Malinovskyi'nin eşi Roksana Malinovska, kızı Olivia ile Trabzon'un doğal güzelliklerini keşfetmeye devam ediyor. Malinovska, geçtiğimiz günlerde kızıyla birlikte Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'nde bulunan bir tesise gitti.
DAĞ KIZAĞINDA MACERA
Roksana Malinovska, kızı Olivia ile birlikte Karadeniz'in en uzun dağ kızağına binerek macera dolu anlar yaşadı. Doğanın içinde gerçekleştirilen aktivitenin ardından Malinovska bu kez zipline deneyimini yaşadı.
250 METRELİK ZIPLINE'A BİNDİ
Malinovska, 250 metrelik zipline hattında da adrenalin dolu anlar yaşadı. Kızıyla birlikte Trabzon'un doğasında keyifli vakit geçiren Malinovska'nın macera dolu günü böylece devam etti.
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