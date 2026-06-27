Rusya'nın 2022 yılında başlayan savaştan önce, 2014 yılında ele geçirdiği Kırım, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir gurur kaynağı oldu.

Putin, 'Küçük yeşil adam' dediği, adaya çıkartma yapan Rus askerleri tarafından ele geçirilen yarım adaya milyarlarca dolar yatırım yaparak adayı bir kale haline getirmişti.

Şimdiyse Kırım'daki Rus yanlısı yönetim, Ukrayna'nın son haftalarda stratejik Karadeniz yarımadasına yönelik gerçekleştirdiği İHA ablukasının yol açtığı yakıt ve enerji krizini kabul ederek cuma günü olağanüstü hal ilan etti.

Ukrayna'nın her gün düzenlediği 100'den fazla İHA saldırısı, Kırım'ın lojistik ağını ciddi şekilde aksatırken, ekonominin temel taşı olan turizm sezonunun başladığı dönemde ulaşım ve elektrik altyapısının çökmesine neden oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin savaşı mevcut cephe hatlarında durdurma çağrılarını reddeden Rusya'nın kontrol ettiği Kırım, Rusya için stratejik bir yük oldu.

KIRIM'DA HAYAT DURDU

Ukrayna'nın güdümlü uzun menzilli İHA'lar ile seyir ve balistik füzelerin üretiminde kaydettiği ilerleme, Kırım yarımadasını Rus ordusunun güvenli limanı olmaktan çıkardı.

Chicago Üniversitesi'nden Rus akademisyen Profesör Konstantin Sonin, Putin'in bu gelişmelere tamamen hazırlıksız yakalandığını ve bir yanıt geliştirmeye çalıştığını belirtti.

Eski Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ise Rusya'nın Kırım'ı devasa bir askeri tesise dönüştürdüğünü ancak izole edilen bir askeri tesisin sorun yaratacağını ifade etti.

Kırım genelinde panik yayılırken, cuma günü yaklaşık 2 bin 500 araç Rusya anakarasına geçmek üzere Kerç Köprüsü'nde kuyruk oluşturdu.

Petrol tesislerinin vurulduğu yarımadada kilometrelerce uzayan araç sıralar otoyolları tıkada. Kaçmaya çalışan siviller benzinleri yetmediği için araçlarını bırakmak zorunda kaldı.

Yetkililer doğu yönündeki geçiş bekleme süresinin beş saati bulduğunu aktardı. Geçtiğimiz hafta sonu sivil halka akaryakıt satışı tamamen yasaklanırken, yerel halk yakıtın sadece askerlerden karaborsa yoluyla fahiş fiyatlara alınabildiğini bildirildi.

Elektrik kesintileri iletişim ağlarını devreden çıkarırken sağlık sektörü sekteye uğradı. Hastaneler işlevsiz hale geldi.

Rusya'nın füze ve silah cephanelikleri ise Ukrayna taarruzundan kurtulamadı. Tonlarca roket, füze ve kurşun İHA'lar tarafından imha edildi.

Ancak en önemlisi, Rusya için hayati olan köprü, trenyolu ve otoyollarının vurulması oldu. Rus ordusu, zorlu Kırım koşullarında rahat hareket edemez hale geldi.

RUSYA ÜSLERİNİ TERK EDİYOR

Kırım'daki istikrarsızlık, Moskova'nın tam kapsamlı işgalin başlamasından bu yana gerçekleştireceği ilk parlamento seçimlerinin birkaç ay öncesine denk gelmesiyle Putin için can sıkıcı bir leke oldu.

Moskova'nın, ABD Başkanı Trump'ın Kremlin'in şartlarına uygun bir anlaşmayı zorlayacağı yönündeki umutlarına rağmen Ukrayna, Batı'dan silah ve istihbarat desteği almaya devam ediyor.

Bu üs, Rusya'nın en büyük donanma üslerinden biri olan Sevastapol üssünün terk edilmesine sebep oldu. Rus askeri analistler, donanmanın Sevastopol üssünden çıkarılmasıyla yarımadayı elde tutmanın zorlaştığını kabul etti.

Moskova merkezli Stratejiler ve Teknolojiler Analiz Merkezi Direktörü Ruslan Pukhov, Ukrayna'nın artan imkanlarının ciddi sorunlar yaratmasının an meselesi olduğunu ve bu anın geldiğini belirtti.

Kremlin, Kırım ve Sevastopol valilerinin olağanüstü hal ilanına ilişkin bir açıklama yapmazken; Putin, Ukrayna'nın askeri durumunun felaket olduğunu iddia ederek hükümete İHA saldırılarının etkilerini ortadan kaldırma talimatı verdi.