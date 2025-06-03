Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya’yı Kırım’a bağlayan Kerç Köprüsü’ne yönelik yeni bir özel operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı.
Bu kez su altından düzenlenen saldırının ardından köprünün “kullanılamaz hale geldiği” belirtildi.
DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI DURDURULDU
Sivastopol'ün Yol ve Ulaşım Altyapısı Geliştirme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Deniz yolu taşımacılığı durduruldu." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, alınan kararın nedenine yer verilmedi.
SBU yetkililerinin açıklamasına göre, saldırı sabah 04.44’te patlayıcı yüklü su altı mayınlarıyla gerçekleştirildi. Köprünün deniz altındaki destek sütunlarına 1100 kilogram patlayıcı yerleştirildiği bildirildi. Operasyonun uzun süren bir planlama sürecinin ardından SBU Başkanı Korgeneral Vasil Malyuk liderliğinde gerçekleştirildiği belirtildi.
KÖPRÜ PUTİN'İN "KIRIM VİZYONU"YDU
19 kilometre uzunluğundaki köprü, Rusya’nın Kırım’ı 2014’te ilhak etmesinden sonra inşa edilmiş ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bölgeyi Rusya’ya entegrasyon vizyonunun simgesi haline gelmişti. Ukrayna, köprüyü daha önce Ekim 2022’de patlayıcı yüklü araçla ve Temmuz 2023’te insansız deniz araçlarıyla hedef almıştı.