Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin Rus hava savunma sistemlerini aşmasına yardımcı olacak yeni destek adımlarını görüşmek üzere Pazartesi günü İngiltere’ye gitti ve ülkenin yeni Başbakanı Andy Burnham ile bir araya geldi.

Zelenski, varışının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda temel önceliklerinin hava savunması, deniz güvenliği ve ortak savunma üretimi olduğunu belirtti.

Zelenski, geniş çaplı savaş yılları boyunca Ukrayna ile Birleşik Krallık arasındaki tüm iş birliği tarihinin en güçlü ilişkisinin inşa edildiğini ifade etti.

Görüşmeler kapsamında İngiltere'nin, Rus hava savunma sistemlerinin İHA'ların takip etmesini ve hedef almasını engellediği belirtilen "Stone Cloak" cihazının üretim haklarını Ukrayna'ya vermesi bekleniyor.

İNGİLTERE'DEN TAM DESTEK

Yetkililer, Burnham’ın kendi liderliğinde de İngiltere’nin Rus işgaline karşı Ukrayna’ya desteğinin süreceğini vurgulayacağını bildirdi.

Bu temaslar, Zelenski’nin ABD Başkanı Donald Trump ile yapmayı planladığı görüşmenin öncesine denk geliyor.

Konuya yakın bir kaynak, Zelenski'nin Trump ile görüşmesinde hava savunmasını güçlendirmek için ek yardım isteyeceğini, Rusya üzerindeki yaptırım baskısını ve Ukrayna'nın lisans altında Patriot füzeleri üretmesine izin verilmesine yönelik planları ele alacağını aktardı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi görüşmenin Salı günü yapılmasının planlandığını doğrularken, buluşmanın ABD Kongresi'nde bu hafta yapılması beklenen ve Trump'a Rus petrolü alıcılarına yaptırım uygulama yetkisi tanıyacak tasarı oylaması öncesinde gerçekleşeceği belirtildi.

PATRİOT ÜRETEBİLECEKLER Mİ?

Trump bu ayın başlarında Ukrayna'nın Rus balistik füzelerine karşı savunma sağlayabilen tek silah olan Patriot füzelerini üretebileceğini açıklasa da Zelenski, Sky News mülakatında "Bir karar alıp depolarımızı bu füzelerden yüzlercesiyle doldurduğumuz anlamına gelmiyor, sistem bu şekilde işlemiyor" diyerek sürecin zaman alacağını söyledi.

Zelenski, geçen hafta Trump’ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile diplomasiyi canlandırma üzerine önemli bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ancak Trump yönetiminin İran ile savaşına odaklandığı Şubat ayından bu yana duran barış müzakerelerinin yeniden başladığına dair henüz bir işaret bulunmuyor.

Reuters ise Ukraynalı ve ABD'li yetkililerin görüşmeleri canlandırmak amacıyla Rusya'ya sunulacak hava saldırılarını sonlandırma teklifini görüştüğünü bildirdi.