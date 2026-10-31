(İSTANBUL) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, çalışma ziyareti kapsamında İstanbul'a geldi. Zelenski'yi havalimanında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve diğer yetkililer karşıladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Ekibimizle birlikte İstanbul'a vardık. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli görüşmelerimiz olacak. Halkımızın güvenliğini güçlendirmek, Türkiye ile ikili ortaklığımızı pekiştirmek ve somut diplomatik olasılıklar üzerinde çalışıyoruz. Karadeniz'deki deniz ulaşımına ilişkin önemli meseleler söz konusu. Ayrıca Patrik I. Bartholomeos ile de bir görüşme planlanıyor. Ukrayna'yı destekleyen herkese teşekkür ederim."

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