Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, Rus gölge filosuna ait 13 gemiye saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Brovdi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu saldırıların Karadeniz ve Azak Denizi'nde gerçekleştiğini belirtti.

Bu gece, petrol tankeri, gaz tankeri, kuru yük gemisi, römork ve yüzer vinçlerin de aralarında olduğu 13 gemi hedef alındı. Brovdi, saldırılara ait görüntüleri de paylaştı.

Ukrayna Ordusu Deniz Kuvvetleri, Rus ordusunun Odessa limanında kuru yük gemisi VENTURO'ya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Filipinler vatandaşı 17 sivil denizci, kurtarma operasyonu sonucu güvenli şekilde kıyıya tahliye edildi.