Ukrayna Başkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan kararnamede, Elon Musk’a verilen nişanın gerekçesi "insan hayatının ve özgürlüğünün korunmasındaki olağanüstü kişisel hizmetleri" ve Ukrayna ile ABD arasındaki ilişkilere sunduğu katkılar olarak açıklandı.

Söz konusu adım, SpaceX kurucusunun Rusya’nın Starlink uydularını yasa dışı kullanımını engellemek için Kiev yönetimiyle iş birliği yapmasından aylar sonra geldi.

Bu hamle, Moskova'nın cephe hattındaki haberleşmesini aksatarak Rus ilerleyişinin yavaşlatılmasına yardımcı olmuştu.

UKRAYNA NE İSTİYOR?

Ödül kararı, Ukrayna'nın uydu teknolojisine kritik düzeyde bağımlı olduğu bir dönemde, Musk ile Kiev yönetimi arasındaki karmaşık ilişkide dikkat çekici bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Rusya’nın Şubat 2022’deki geniş çaplı işgalinin ardından dönemin Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov’un çağrısıyla devreye alınan Starlink, askeri haberleşmenin ve insansız hava aracı (İHA) operasyonlarının merkezine yerleşti.

Ancak Rus güçlerinin de terminalleri yasa dışı yollarla elde ederek saldırı dronlarına entegre ettiği tespit edildi.

2026 yılının başlarında Ukraynalı yetkililerin uyarısı üzerine SpaceX ve Ukraynalı mühendisler, Rusya'nın yetkisiz erişimini engellemek amacıyla ortak tedbirler geliştirdi.

MUSK AÇIKÇA YASAKLADI

Teknolojinin askeri operasyonlardaki kullanım sınırları taraflar arasında sık sık gerilime yol açtı. Musk, Starlink’in uzun menzilli saldırılardan ziyade haberleşme amacıyla tasarlandığını savundu.

2025 yılında yapılan bir medya incelemesine göre Musk, Ukrayna'nın 2022'deki karşı taarruzu sırasında işgal altındaki bazı bölgelerde Starlink erişimini kapatarak askeri operasyonları etkiledi.

Ayrıca Ukrayna'nın Karadeniz Filosu'na yönelik operasyonları için Sivastopol çevresinde Starlink'i aktifleştirme talebini, SpaceX'in "büyük bir savaş eylemine ve çatışmanın tırmanmasına açıkça suç ortağı olmasından" çekindiğini belirterek reddetti.

Siyasi alanda ise Musk, Batı'nın yardım stratejisini sorgulayarak müzakere çağrısında bulundu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da Kiev'e baskı yaptığı bir dönemde, sıkıyönetim nedeniyle ertelenen seçimlerin yapılması gerektiğini savunduı.