Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Tümgeneral Yevhen Khmara’nın raporunun ardından, Rusya’ya yönelik 40 günlük bir operasyonu onayladı. Amaç ise, 4 yıl süren savaştan sonra Putin'i barışa zorlamak.

Zelenski, resmi Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, SBU'ya bağlı güçlerin savunmada başarılı olduğu ve son darbeyi vurmak için "uzun menzilli ve orta menzilli yaptırımların" kullanılacağını belirtti.

Zelenski operasyonu geri sayımla duyurdu

Ukrayna lideri, yaklaşan operasyonun detaylarına dair ise bilgi vermezken, füze ve İHA'larla Rus enerji tesislerini hedef alacaklarını ima etti.

Diğer yandan Zelenski, 24 Haziran'da yaptığı açıklamada, G7 zirvesinde ortaklar tarafından taahhüt edilen yardımların Ukrayna’nın Rusya’yı barışı seçmeye zorlayacak koşulları hızla oluşturmasını sağlayacağının altını çizdi.

UKRAYNA'NIN AĞIR DARBELERİ

Son dönemde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kırım’ın enerji altyapısına yönelik saldırılarını önemli ölçüde artırdı.

Gerçekleştirilen saldırılar neticesinde yarımadada yakıt satışı tamamen durduruldu, feribot seferleri askıya alındı ve Kırım Köprüsü üzerinden ağır vasıta geçişi yasaklandı.

Aluşta, Armyansk, Krasnoperekopsk ve Canköy gibi bölgelerde dönüşümlü elektrik kesintilerine gidilirken, Sivastopol’de 24 Haziran’da elektrik tamamen kesildi.

Ukrayna Özel Operasyon Kuvvetleri ayrıca Rus birliklerinin güney yönündeki ikmal hatlarından biri olan Razdolne köyü yakınlarındaki Kuzey Kırım Kanalı demiryolu köprüsünün tamamen imha edildiğini bildirdi.

'KIRIM'I TERK EDİN'

Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Fedorov, daha önce yaptığı bir değerlendirmede Kırım’ı İHA’lar Rusya'dan koparma çabasından bahsederek yarımadanın yakın zamanda adeta bir adaya dönüşebileceğini ifade etmişti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi (Madyar) de Kırım’ı yakın gelecekte ulaşım tecriti, turizm sezonunun baltalanması ve kaynak kıtlığının beklediğine dikkat çekti.

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ise Rus vatandaşlarına Kerç Köprüsü henüz ayaktayken yarımadayı terk etmeleri çağrısında bulundu.