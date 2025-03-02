Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Pazar günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın işgali altındaki topraklar üzerinden Ukrayna'daki Rusya işgali altındaki Zaporizhia Nükleer Santrali'ni ziyaret eden bir grup Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı çalışanının "toprak egemenliğini ihlal etmesini" kınadığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, e-postayla gönderdiği açıklamada, "Rusya'nın şantajını ve uluslararası örgütlere geçici olarak işgal edilen topraklarda yasadışı ve çelişkili çalışma mekanizmaları dayatmaya yönelik sistematik girişimlerini" suçladı.