ABD'li ve Rus katılımcılar, Ukrayna savaşını ele almak üzere son aylarda İsviçre’de gizli görüşmeler gerçekleştirdi. Reuters'a konuşan üç kaynak, bu temasların geçen hafta da devam ettiğini belirtti.

Görüşmelere katılanların diplomatik ve güvenlik konularında deneyimli yetkililer olduğu, ancak herhangi bir hükümet yetkilisi olarak hareket etmedikleri ifade edildi. Kaynaklar, görüşmelere kimlerin katıldığı konusunda ayrıntı vermekten kaçındı.

Bu görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın 5 Kasım’daki seçim zaferinin ardından geçiş süreci boyunca sürdü. Konuya doğrudan hakim olan bir kaynak, Trump’a yakın en az birkaç danışmanın bu temaslardan haberdar olduğunu söyledi.

Görüşmelerin başlangıç tarihi, gündem maddeleri ve Ukraynalı temsilcilerin katılıp katılmadığı gibi pek çok detay belirsizliğini koruyor. Ancak Ukrayna'lı yetkililer, herhangi bir barış sürecinde yer almadıklarını defalarca belirtmişti.

'ÇİFT RAYDA' BİR BARIŞ TRENİ

Trump, göreve gelmesinin üzerinden henüz bir ay geçmişken, Ukrayna savaşına dair ABD’nin yaklaşımını büyük ölçüde değiştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan temas kurdu ve çatışmanın hızlı bir şekilde sona erdirilmesi için baskı yapmaya başladı. Bu değişimin sebebinin İsviçre'deki görüşmeler olabileceği iddia edildi.

Salı günü, üst düzey Amerikalı yetkililer Suudi Arabistan’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dahil olmak üzere Rus yetkililerle bir araya geldi.

İsviçre’deki görüşmelerin "Çift Ray" diplomasisi kapsamında yürütüldüğü belirtiliyor. Diplomasi literatüründe bu terim, hükümetlerin resmi görüşmelerin dışında, fikir alışverişinde bulunmasını ve iletişimi geliştirmesini amaçlayan gayriresmi temaslar için kullanılıyor.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna savaşıyla bağlantılı taraflar arasında zaman zaman gayriresmi toplantıların düzenlendiğini doğruladı.

GERÇEK GÖRÜŞMELER, GİZLİ

Bakanlık yaptığı açıklamada, bu tür temasların devletler dışı aktörler tarafından organize edildiğini ve hükümetleri doğrudan dahil etmeden görüş alışverişi yapma fırsatı sunduğunu belirtti.

Yetkililer, "Bu faaliyetler, çatışmayla ilgili diplomatik çabaların sürdürülmesine yardımcı oluyor" açıklamasını yaptı. Kaynaklara göre, geçtiğimiz hafta Münih Güvenlik Konferansı sırasında Cenevre’de en az bir buluşma gerçekleşti.

2023 ve 2024’ün başlarında Putin’in ateşkes sinyalleri verdiği başka Çift Ray görüşmeleri olduğu ancak bunların somut bir sonuca ulaşmadığı biliniyor.

Tarihsel olarak, Çift Ray diplomasisi, diplomatik yolların kapandığı veya güvenin en düşük seviyeye indiği durumlarda taraflar arasında diyalog oluşturmak için kullanıldı.

2023’te, NBC’nin haberine göre, eski ABD ulusal güvenlik yetkilileri Kremlin’e yakın Rus yetkililerle gizli görüşmeler yapmış, bazıları daha sonra Lavrov ile bir araya gelmişti.

Ancak bir kaynak, son dönemde ABD ve Rus yetkilileri arasındaki doğrudan temasların artmasıyla, bu tür gayriresmî görüşmelerin etkisini kaybedebileceğini öne sürdü.