Doğu Avrupa'daki çatışma hattında tansiyon yeniden yükseldi. Ukrayna güçlerinin Rusya’nın güney bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği kapsamlı İHA harekatı, devasa yangınlara ve ciddi maddi tahribata yol açtı. Saldırıların ardından Rus ticaret devi Wildberries'e ait iki büyük lojistik üssünde operasyonlar tamamen durduruldu.

Lojistik Üsler ve Depolar Alev Alev

Wildberries İcra Kurulu Başkanı (CEO) Tatyana Kim, Ukrayna unsurlarının Krasnodar ile Stavropol Krayı sınırları içindeki şirket depolarını doğrudan hedef aldığını bildirdi. Yaralananların bulunduğunu aktaran Kim, her iki merkezdeki ticari faaliyetlerin geçici olarak askıya alındığını kaydetti.

Saldırının insani ve fiziki boyutuna ilişkin yerel makamlardan gelen açıklamalar ise durumun vehametini gözler önüne serdi:

Stavropol Krayı: Vali Vladimir Vladimirov, Nevinnomıssk kentindeki depoda patlak veren yangında 5 kişinin yaralandığını duyurdu. Olayın ardından şehirde acil durum ilan edildi.

Krasnodar Bölgesi: Vali Veniamin Kondratyev, bölgedeki bombardment neticesinde 10 kişinin yaralandığını, bunlardan 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğunu aktardı. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için havadan helikopter desteği sağlandı.

Petrol Tesisi Alevlere Teslim Oldu

İHA’ların bir diğer kritik hedefi ise Armavir kentinde konuşlu bir petrol depolama tesisi oldu. Gerçekleşen isabet sonrası tesiste devasa bir yangın çıkarken, bölge yönetiminden yapılan resmi bilgilendirmede bir tesis çalışanının yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Zelenski’den Açıklama: "Ordunun İkmal Damarlarını Vurduk"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gerçekleştirilen hava operasyonlarını doğrulayarak hedeflerin rastgele seçilmediğini vurguladı. Zelenski; vurulan noktaların Rus Silahlı Kuvvetleri'ne dron bileşenleri, seyrüsefer (navigasyon) ekipmanları ve muhtelif askeri teçhizat sağlayan stratejik lojistik merkezleri olduğunu savundu.

Buna karşılık Rusya Savunma Bakanlığı kanadı ise gece boyunca 16 ayrı bölgede toplam 242 Ukrayna İHA’sının hava savunma sistemlerince imha edildiğini öne sürdü.

Fatura Ağır: Milyarlarca Dolarlık Maddi Hasar

RBC tarafından aktarılan verilere göre, yalnızca Wildberries bünyesindeki satıcıların son saldırılardan doğan zararlarının 100 ila 150 milyar ruble (yaklaşık 2 milyar dolar) seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor.

Savaş koşullarının getirdiği maliyetlerin katlanması üzerine şirket yönetimi radikal bir karara imza attı. Satıcı sözleşmelerini revize eden şirket; İHA saldırıları, bombardıman ve benzeri mücbir sebeplerden kaynaklanan kayıplarda hukuki ve mali sorumluluk kabul etmeyeceğini ilan etti.