Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait bir askeri gemi ile İran bağlantılı askeri kargo taşıdığı öne sürülen bir gemiye saldırı düzenlendiğini açıklamasının ardından İran'dan sert tepki geldi.

Tahran yönetimi, saldırının hedefindeki geminin İran'a ait ticari bir gemi olduğunu belirterek olayı kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından can kaybı ve yaralanma meydana geldiği bildirildi.

1 DENİZCİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Dışişleri Bakanlığı, Hazar Denizi'nde İran'a ait ticari gemiye yönelik saldırıda meydana gelen patlamada 1 denizcinin yaşamını yitirdiğini, 1 denizcinin ise yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, saldırının Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasını ihlal ettiğini savunarak, olayın "saldırı eylemi" niteliği taşıdığını belirtti.

Açıklamada ayrıca, saldırının bölgedeki çatışmaların daha geniş bir alana yayılma riskini artırabileceği uyarısında bulunuldu. İran yönetimi, olayın uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"İRAN'A DÜŞMANCA YAKLAŞIMIN GÖSTERGESİ"

Açıklamada, "Ukrayna rejiminin Hazar Denizi'nde İran'a ait ticari bir gemiye saldırması ve bunun söz konusu rejimin lideri tarafından açıkça kabul edilmesi, Ukrayna rejiminin İran'a yönelik mantık dışı ve düşmanca yaklaşımını sürdürdüğünün göstergesidir." ifadelerine yer verildi.