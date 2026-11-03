Olay yerine giderek çocukla bizzat görüşen Zelenski’nin Ofis Başkanı Kirilo Budanov, durumu "olmaması gereken bir şey" şeklinde nitelendirdi ve soruşturma başlatılacağını açıkladı.

Ukrayna'nın Channel 24 kanalına açıklamalarda bulunan Budanov, adreste 14 kişinin tutulduğunu ifade ederken, "Buna benzer pek çok bina var" diyerek yetkililerin bu tür merkezlerin neden faaliyet gösterdiğini ve buralarda neler yaşandığını araştıracağını söyledi.

Azov Kolordusu kanadı ise mülkün 3121 Numaralı Askeri Birlik tarafından "geçici intikal tesisi" olarak kullanıldığını, seferber edilen veya izin almadan birliğini terk eden askerlerin intikalleri öncesinde burada barındırıldığını savundu.