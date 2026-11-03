Ukrayna'nın başkenti Kiev’in batısında yer alan Petropavlivska Borshchahivka banliyösünde, aşırı sağcı olarak bilinen Azov Kolordusu ile bağlantılı bir adreste aralarında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu, "asker kaçağı" olarak alınan kişilere işkence edildiği yönündeki iddialar sokakları karıştırdı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde içinde 40 kişinin bulunduğu aktarılan 'işkence evinden' insanların çıkarıldığı görüldü. Binanın etrafına toplanan insanlar ise polisle çatıştı.
Binadan çıkartılan ve tamamen şok halinde olduğu gözlemlenen 14 yaşındaki çocuk ise kalabalığın daha da öfkelenmesine sebep oldu. Polis biber gazı ve copla müdahale etti.
Azov yetkilileri söz konusu tesiste askeri bir birimlerinin faaliyet gösterdiğini ve içeride yaralı askerlerin bulunduğunu doğruladı.
Müstakil bir konutta onlarca kişinin askeri personel tarafından tutulduğu haberlerinin yayılması üzerine bölge sakinleri evin kapılarını zorlayarak binaya girdi.
Maskeli görevlilerle karşı karşıya gelen halkın şüpheleri doğrulanınca, arbede yaşandı. Halk, bodrumda tutulan kişilerin serbest bırakılmasını talep etti.
Görgü tanıkları, alıkonulanların darbedildiğini, durumları kritik olanlara tıbbi yardım sağlanmadığını söyledi.
Evden üzerinde batteniye ile çıkartılan 14 yaşındaki çocuğun kürekle vurularak ağır bir travmaya sürüklendiğini öne sürüldü.
Olayın basına yansımasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, krizin yaşandığı binaya gitti.
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Olay yerine giderek çocukla bizzat görüşen Zelenski’nin Ofis Başkanı Kirilo Budanov, durumu "olmaması gereken bir şey" şeklinde nitelendirdi ve soruşturma başlatılacağını açıkladı.
Ukrayna'nın Channel 24 kanalına açıklamalarda bulunan Budanov, adreste 14 kişinin tutulduğunu ifade ederken, "Buna benzer pek çok bina var" diyerek yetkililerin bu tür merkezlerin neden faaliyet gösterdiğini ve buralarda neler yaşandığını araştıracağını söyledi.
Azov Kolordusu kanadı ise mülkün 3121 Numaralı Askeri Birlik tarafından "geçici intikal tesisi" olarak kullanıldığını, seferber edilen veya izin almadan birliğini terk eden askerlerin intikalleri öncesinde burada barındırıldığını savundu.
Ulusal Muhafızlar Komutanı Oleksandr Pivnenko dört askerin hastaneye sevk edildiğin açıkladı.
Pivkenko, iddialara yönelik soruşturma sözü verirken, ambulans personeli içerideki bir hastaya ulaşmalarının engellendiğini belirtti.
Ukrayna polisinin ise olay öncesinde adresteki yasa dışı alıkoyma ve ölüm iddialarını reddettiği kaydedildi.
Temelleri 2014 yılında Kırım'ın ilhakı sonrasında atılan, Mariupol, İlovaysk ve Şirokine çatışmalarının yanı sıra 2022'deki Azovstal savunmasında öne çıkan "Azov Birliği", aşırı sağ bağlantıları ve savaş suçu işledikleri iddialarıyla geçmişte de gündeme gelmişti.
Donbas çatışmaları sırasında da benzer suçlamalarla karşılaşan ve ABD'nin askeri yardım kısıtlaması 2024 yılında kaldırılan yapılanma Ukrayna ordusunda tartışma konusu oldu.
Mevcut yönetimin aşırı sağcı iddiaları reddetmesine karşın, Kiev'deki tesiste yaşananlar ve Budanov'un açıklamaları konuya ilişkin soru işaretlerini derinleştirdi.
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