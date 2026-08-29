Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Dzhelialov, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın acil çağrısının gerekçesi olarak Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisi ile onu çekmek için gönderilen başka bir geminin hedef alınmasını" gösterildi.

Yetkili, "Görüşmede ülkemizin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarılmış ve Karadeniz'de can, mal, seyrüsefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair gerekli uyarılarda bulunulmuştur" bilgisini paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Lider Bordo Mavi adlı Ro-Ro gemisi geçtiğimiz günlerde Novorossiysk açıklarında Ukrayna İHA'sı saldırısına uğramıştı. Olay sonucu 5 mürettebat yaralanmıştı.

Bu saldırıdan sonra Lider Bordo Mavi'yi Türkiye’ye çekmek üzere gönderilen L Kocatepe de İHA saldırısına uğradı.

Dışişleri Bakanlığı daha önce de Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda Rusya ve Ukrayna'yı resmi açıklamayla uyarmıştı.