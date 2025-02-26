ABD ve Ukrayna, Kiev'in Washington'un desteğini kazanma çabalarının merkezinde yer alan bir maden ve nadir mineral anlaşmasının taslağı üzerinde anlaştı.

Taslak, ABD’nin Ukrayna'nın özgür, egemen ve güvenli olmasını istediğini belirtiyor ancak güvenlik garantileri veya silah yardımı konusunda bir taahhüt içermiyor. Gelecekteki silah sevkiyatlarının hala müzakere edildiği bildirildi.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin anlaşmayı imzalamak için Cuma günü Washington'a gelmek istediğini söyledi. Bu açıklama, iki liderin geçtiğimiz hafta karşılıklı sert ifadeler kullanmasının ardından geldi.

Zelenski, Ukrayna ve Avrupa'nın artık ABD'ye güvenemeyeceğini açıkça dile getirmiş, Trump ise Zelenski'yi "seçimle gelmemiş bir diktatör" olarak tanımlamıştı.

YARDIMLARIN FATURASI

ABD ve Ukrayna, madenler ve diğer doğal kaynaklardan elde edilecek gelirleri toplamak ve yeniden yatırmak için bir Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu kuracak.

Ukrayna, işletme giderleri düşüldükten sonra gelirinin yarısını bu fona aktaracak ve katkılar 500 milyar dolara ulaşana kadar devam edecek. ABD ise istikrarlı ve ekonomik olarak güçlü bir Ukrayna için uzun vadeli mali taahhütte bulunacak.

Trump, ABD’nin Ukrayna’ya 350 milyar dolar yardım sağladığını ve bunun karşılığında mineral haklarını içeren bir anlaşmanın mantıklı olduğunu söyledi.

Dünya liderleri, bu anlaşmayı bir tür "soygunculuk" olarak gördüklerini belirtti. Ancak Trump, bu maddelerin ABD'nin Ukrayna'ya olan silah ve lojistik yardımlarının karşılığı olduğunu belirtti. ABD merkezli New York Times ise, bu anlaşmanın "Ukrayna'yı haraca bağladığını" söyledi.

Rusya ise, ABD ile bir değerli maden anlaşması yapmaya hazır olduklarını belirtti.

UKRAYNA SINIRI İÇİN AB BARIŞ GÜCÜ

Trump’ın Ukrayna’daki savaşı hızla sonlandırma çabası ve Rusya’ya yönelik tutumu, ABD’nin Vladimir Putin’e önemli tavizler verebileceği endişelerini artırdı. AB'li liderler, Trump'ın Avrupa'yı tehlikeye attığını düşündüğü belirtti.

ABD Başkanı, anlaşmayı Kiev'e sağlanan milyarlarca dolarlık yardımların karşılığı olarak tanımlıyor. Ayrıca, savaşın sona erdirilmesine yönelik bir mutabakat sağlanırsa Ukrayna'ya bir barış gücü konuşlandırılması gerektiğini savunuyor.

Moskova, NATO güçlerinin bölgeye yerleştirilmesini kesin bir dille reddetmişti. Ancak Trump, Avrupalı bir barış gücünün Ukrayna'ya yerleştirilmesi konusunda Putin'i ikna edebileceğini iddia etti.

Bu hususta bazı Avrupa ülkeleri Ukrayna’ya barış gücü göndermeye hazır olduklarını belirtti. Ancak Kremlin bu fikri reddettiğini yineledi.

ANLAŞMANIN NEDENİ

Ukrayna, modern teknolojinin temel taşları olan nadir toprak elementleri bakımından zengin bir ülke. Bu elementler, akıllı telefonlardan elektrikli araç bataryalarına kadar birçok alanda kritik öneme sahip.

Ülkede, Avrupa Birliği'nin "kritik hammadde" olarak nitelendirdiği 30 maddenin 21'i bulunuyor ve bu, dünya rezervlerinin yaklaşık yüzde beşine tekabül ediyor. Ancak, bu kaynakların önemli bir kısmı şu anda Rusya'nın kontrolü altındaki bölgelerde yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya sağlanan askeri ve ekonomik yardımların karşılığında, bu değerli nadir toprak elementlerinin tedarikini garanti altına alacak bir anlaşma yapmayı planladığını belirtti.

Trump, "Ukrayna'ya çok değerli nadir toprak elementlerine sahip olduklarını söylüyoruz. Onlarla, bize verdiklerimizi bu nadir elementlerle ve başka şeylerle güvence altına alacakları bir anlaşma yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.