Ukrayna tarafından Rus teknoloji şirketi Yandex'in Vladimir bölgesindeki veri merkezine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucunda tesisteki faaliyetler tamamen durdu.

Şirketten yapılan açıklamada, acil durum ekipleri ile uzmanların bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilirken müşterilere alternatif sistemleri devreye almaları tavsiye edildi ve teknik destek kanallarında aksaklıklar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Veri merkezinde yaşanan bu durdurma kararı, Türkiye'de hizmet veren taksici esnafını da olumsuz etkiledi.

İTEO BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı İsmet Dalcı, Yandex Go uygulamasını kullanan taksicilerin 2-3 gündür ödeme alamadığını belirtti.

Veri merkezindeki sorun nedeniyle sistem verilerine ulaşılamadığını aktaran Dalcı, şu açıklamayı yaptı:

"Ukrayna'nın, Rusya'da Yandex'in veri merkezine yaptığı saldırıyla birlikte taksiciler ödeme alamıyor. 2-3 gündür Yandex Go ile hizmet veren taksiciler ücretlerini tahsil etmekte zorlanıyor. Yandex'in veri merkezindeki sorun nedeniyle ödemeler yapılamıyor ve Yandex de ne kadar ödeme yapacağını bilmiyor. Verilere erişilemediği için taksicilerin ciddi tepkisi var."

'YANDEX GO KULLANMAYIN'

Dalcı, uygulamanın D2 turizm belgeli araçları taksi gibi gösterdiğini ve bu durumu desteklemediklerini belirterek Yandex Go'nun kullanılmasını istemediklerini vurguladı.

Sektördeki ödeme sıkıntılarının yanı sıra taksilerde Taksi Mali Cihazı (TMC) ile entegre çalışacak yeni taksimetre sistemine geçiş süreci başlatıldı.

Türkçe ve İngilizce sesli anons sistemi, uzaktan ayar ve araç takip özelliklerine sahip olan yeni taksimetreler; açılış ücretini ve toplam tutarı sesli olarak bildirecek.

ALTERNATİF ŞİMDİDEN BELLİ

Yeni vergi düzenlemesi kapsamında zorunlu tutulan TMC cihazlarının 16 Kasım 2026 tarihine kadar takılması gerekiyor.

Sürenin yıl sonuna kadar uzatılması beklenirken cihazlar İTEO tarafından esnafa sunulacak.

Dönüşümle ilgili bilgi veren İTEO Başkanı İsmet Dalcı, "Sesli Türkçe ve İngilizce anons sistemi, uzaktan araç takibi, kilometre kontrolü ve uzaktan ayar gibi özellikleriyle taksimetremiz İstanbul taksiciliğinde önemli bir teknolojik dönüşümü ve kolaylığı başlatacak." dedi.

Yeni sistemle birlikte araçlara yerleştirilecek tabletlerin tarihi mekanlar ve yakın restorantlar hakkında bilgilendirme yapacağı, ayrıca turistlerle taksiciler arasında eşanlı çeviri sağlayacağı bildirildi.