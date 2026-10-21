Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile St. Petersburg’da bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Ukrayna’daki savaşın sonlandırılmasına yönelik girişimler, üçlü müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimali ve Moskova ile Washington arasındaki ekonomik bağların yeniden kurulması konuları ele alındı.

ABD Özel Temsilcisi Witkoff, Oslo’da gerçekleştirilen son görüşmelerin verimli geçtiğini ve çatışmayı sona erdirme potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Witkoff, teknik meselelerin çözüme kavuşturulması amacıyla Putin’in Rusya-ABD-Ukrayna müzakerelerini yeniden başlatma ihtimalini değerlendirmesini umduğunu aktardı ve savaşın çözümüne ilişkin yaklaşımları içeren belgeleri getirdiğini doğruladı.

PUTİN'DEN TRUMP'A TEŞEKKÜR

Görüşmede Putin, çatışmanın sona erdirilmesine ve can kayıplarının durdurulmasına yönelik ilgisinden ötürü ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran nükleer meselesine ilişkin Moskova’nın tekliflerinin iyi bilindiğini ifade etti.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin’de gerçekleştirilebilecek olası bir görüşmeye dair bazı değerlendirmeleri de Witkoff ile ele alma niyetinde olduğunu kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Putin’in Witkoff tarafından getirilen tüm teklifleri inceleyip değerlendireceğini bildirdi.

DİZEL ANLAŞMASI VURGUSU

İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğine yönelik ilgisini dile getiren Putin, dizel anlaşması kapsamında Rusya’nın yakıt sevkiyatı için birkaç tanker hazırladığını ve ilk tankerin 40 bin ton dizel yakıtla iki ila üç gün içinde yola çıkmasının beklendiğini duyurdu.

Putin ayrıca bu hamlenin küresel piyasa fiyatlarında yüzde 5 ila 6 oranında düşüşe katkı sağladığını savunarak Rusya’nın ABD’ye yüksek miktarlarda gübre tedarik edebileceğini belirtti.

Witkoff ise dizel anlaşması kararı nedeniyle Putin’e Başkan Trump adına teşekkürlerini sundu.

Özel Temsilci Witkoff’un, serbest bırakılan ABD vatandaşı Stephen Hubbard ile Pulkovo Havalimanı’nda bir araya gelmeyi planladığı aktarıldı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Hubbard’ın serbest bırakılmasının ABD tarafından bir süredir talep edildiğini ve Putin’in bu kararı insani gerekçelerle aldığını kaydetti.