Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova'nın Ukrayna'nın Rusya'daki sivillere ve altyapıya yönelik olduğunu öne sürdüğü saldırılara karşılık olarak Kiev başta olmak üzere Ukrayna'nın çeşitli kentlerindeki askeri hedeflere yönelik operasyonlarını sürdüreceği belirtildi.

‘SORUMLULUK UYARIYI DİKKATE ALMAYANLARA AİTTİR’

Bakanlık açıklamasında yabancı vatandaşlar ve diplomatik misyon çalışanlarına yönelik uyarı yinelenerek, "Ukrayna'da kalmamaları veya Ukrayna'ya seyahat etmemeleri konusunda yabancı uyruklu vatandaşları ve diplomatik misyon personelini bir kez daha uyarıyor" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "Olası olumsuz sonuçlardan doğacak tüm sorumluluk, bu uyarıyı dikkate almayanlara aittir" denildi.

UYARI DAHA ÖNCE DE YAPILMIŞ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, söz konusu uyarının daha önce 25 Mayıs'ta yayımlanan bildiride yer aldığını ve yabancı ülkelerin diplomatik temsilciliklerine gönderilen notlarla da iletildiğini bildirdi. Uyarının ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin tarafından 27 Mayıs'ta diplomatik misyon temsilcilerine yönelik gerçekleştirilen brifingde tekrarlandığı aktarıldı.

BATILI ÜLKELER DE VATANDAŞLARINI UYARDI

Moskova yönetimi, ABD, İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri, Norveç ve İsviçre'nin de kendi vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri yönünde birden fazla kez çağrı yaptığını belirtti. Rusya, bu ülkeler tarafından yapılan son uyarıların ağustos ayında yayımlandığını savundu.

‘KENDİLERİNİ BİLEREK ÖLÜMCÜL TEHLİKEYE ATIYORLAR’

Açıklamada Kiev'deki bazı büyükelçiliklerin faaliyetlerini sürdürdüğüne ve yabancı yetkililerin Ukrayna'ya ziyaretler gerçekleştirmeye devam ettiğine dikkat çekildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, mevcut uyarıları dikkate almayan kişilerin "kendilerini bilerek ölümcül tehlikeye attıkları" değerlendirmesinde bulundu.

MOSKOVA'DAN MİSİLLEME MESAJI

Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, yaklaşık 4,5 yıldır süren Rusya-Ukrayna savaşında büyük çaplı misilleme saldırılarına devam edecektir" açıklamasını yaptı.