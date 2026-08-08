Rusya ile Ukrayna arasında gece boyunca füze ve insansız hava araçları (İHA) ile yoğun saldırılar gerçekleştirildi.

Rus yetkililer, ülkenin güneyindeki Krasnodar bölgesinde yer alan İlsky petrol rafinerisine düşen Ukrayna İHA enkazı nedeniyle yangın çıktığını ve 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yıllık yaklaşık 6,6 milyon ton kapasiteye sahip olan bağımsız tesis, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik hamlelerinde daha önce de hedef alınmıştı.

Eş zamanlı olarak Ukrayna’nın başkenti Kiev başta olmak üzere çeşitli bölgeleri de Rus füzeleri ve İHA’larının hedefi oldu.

KİEV'E BOMBA YAĞDI

Moskova’nın yaklaşık 850 kilometre güneydoğusundaki Samara bölgesinde Vali Vyacheslav Fedorishchev, bir sanayi tesisinin gece saatlerinde Ukrayna İHA’larınca vurulduğunu belirtti.

Sosyal medyada Syzran rafinerisi yakınlarında yangın çıktığına dair görüntüler yer alırken, Rus yetkililer tesis ismi açıklamadı.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca 397, cumartesi sabahı ise 83 Ukrayna İHA’sının hava savunma sistemlerince imha edildiğini duyurdu.

Ukrayna cephesinde ise Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, kentte yakıt depolarını da kapsayan yangınlar çıktığını açıkladı.

Bölgesel Askeri İdare Başkanı Tymur Tkachenko, Kiev bölgesinde biri çocuk olmak üzere üç kişinin öldüğünü ve üç kişinin yaralandığını bildirdi.

UKRAYNA'NIN FÜZESİ KALMADI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha; Sumı bölgesinde bir yolcu treninin, ayrıca Çernihiv ve Dnipro bölgelerinin de vurulduğunu belirterek müttefiklere hava savunmasını güçlendirme çağrısı yaptı.

Ukrayna Genelkurmayı, gece fırlatılan 151 İHA’dan 135’inin düşürüldüğünü ancak 6 balistik füzenin engellenemediğini kaydetti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı verilerine göre Temmuz ayında atılan 195 balistik füzeden yalnızca 29'u imha edilebildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Kiev'deki bir yakıt deposu ile Ukrayna’ya ait Flamingo füzelerine parça üreten bir fabrikanın vurulduğunu belirtti; ancak bu iddialar Bloomberg News tarafından bağımsız olarak doğrulanamadı.

KARADENİZ'DE SULAR DURULMADI

Saldırılar Karadeniz ve Azak Denizi’ndeki deniz hatlarına da yansıdı. Ukrayna, 1-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen bir operasyonda Rusya’nın "gölge filosuna" ait 12 geminin deniz İHA’ları ile vurulduğunu duyurdu.

Bir ABD'li yetkili, Ukrayna’nın Kazakistan ham petrolü ihracatı için kritik olan ve Rusya’ya ait olmayan bazı tankerler ile Karadeniz altyapısını hedef almamayı kabul ettiğini ve ticari gemiler için iletişim noktaları oluşturulduğunu ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna limanlarına askeri teçhizat taşıyan iki kuru yük gemisinin vurulduğunu ve son bir haftada Ukrayna lehine çalışan 31'i kuru yük gemisi, 3'ü römorkör olmak üzere 34 deniz aracının hasar gördüğünü öne sürdü.

Ukrayna Tarım Bakanlığı, Odessa limanına yönelik saldırıların etkisiyle ülkenin tarım ihracatının 2026-27 sezonunda 64,4 milyon tondan 29,6 milyon tona düşebileceğini ve buğday ihracatında yüzde 53’lük bir gerileme yaşanabileceğini öngörüyor.