Rusya lideri Vladimir Putin'in St. Petersburg'da ev sahipliği yapacağı büyük ekonomik forumun hemen öncesinde Ukrayna, şehirdeki devasa bir petrol terminaline büyük bir saldırı düzenledi.

İHA'lar tarafından vurulan liman şehri siyah dumanlara boğdu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için seferber oldu.

Finlandiya Körfezi'ndeki bu petrol terminali Rusya'nın en büyük yakıt depolama tesisleri arasında yer alıyor.

Rus hava savunma sistemleri forum alanına sadece 19 kilometre mesafedeki limanı korumayı başaramadı.

Yaşananlar forumun sloganı olan "istikrar ve diyalog" çağrılarına gölge düşürdü. Putin'in düzenlediği en prestijli toplantılardan biri, Ukrayna İHA'larının tehdidi altında kaldı.

PUTIN'İN VİTRİNİ KIRILDI

Ayrıca Baltık Filosu'nun ana üssü olan Kronstadt deniz üssü de hedef alındı. Vali Aleksandr Beglov buradaki altyapı tesislerinin vurulduğunu ve yaralılar olduğunu aktardı.

Bölgede yaşayan bir kadın "Gök gürültüsünü andıran büyük patlamaları duyunca sığınaklara kaçtı. İki saatten fazla bir süre boyunca bombalandık" dedi.

Bu ağır saldırlar doğrudan zayıflayan Rus ekonomisini ve Vladimir Putin'in öne çıkardığı "yenilmez lider" imajını hedef aldı.

Putin’in memleketi olan ve yabancı yatırımları çekmek ve Rusya’yı en iyi haliyle sergilemek amacıyla tasarlanmış bir vitrin niteliğindeki ekonomi forumunun düzenlendiği St. Petersburg’a yönelik saldırı, Rusya'nın imajını zedeledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, insansız hava araçlarının yakıt terminalini vurduğunu doğruladı ve Rusya'nın ikinci büyük şehri yakınlarındaki bir askeri tesisi de hedef aldıklarını söyledi.

Rusya'nın havacılık denetim kurumu, şehrin Pulkovo havaalanının uçuşları geçici olarak kısıtlamak zorunda kaldığını, yerel haber kaynakları ise 30'dan fazla uçuşun ertelendiğini veya iptal edildiğini bildirdi.