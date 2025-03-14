Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Perşembe günü yaptığı açıklamada Türkiye’yi ülkesinin güvenlik garantilerinde önemli bir ortak olarak gördüklerini belirtti. Zelenski, ayrıca Kiev'in Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını onaylamaya hazır olduğunu vurguladı.

ABD'nin elini zorlamasıyla Rusya'yla ateşkesi kabul eden ve ülkesinin değerli madenlerini ABD'ye taahhüt eden Zelenski, Trump yönetimine güvenemediği için Avrupa'yla birlikte NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye'ye yöneliyor.

Zelenski, ABD'nin Rusya ile olan barış görüşmelerine davet edilmemesi sebebiyle ilk duraklarından birini Türkiye yapmış ve Türk askerlerinin Ukrayna sınırını koruyabileceğinin sinyalini vermişti. Buna karşılık Türkiye, Ukrayna'nın NATO'ya katılımını desteklediğinin altını çizmişti.

İP KÖPRÜDE DENGE POLİTİKASI

Ancak, Rusya'nın 2022’de Ukrayna'yı işgalinden bu yana Türkiye, Moskova ve Kiev arasında hassas bir denge politikası yürütüyor. Türkiye, Ukrayna'ya askeri desteğini sürdürürken Rusya’ya yönelik Batı yaptırımlarına katılmıyor.

Bu sebeple NATO müttefiki olan Türkiye iki taraf için de değerli bir arabulucu haline geldi. Avrupa ülkeleri, Ukrayna için olası bir ateşkes anlaşmasında güçlü güvenlik garantileri sağlamaya çalışıyor.

Bu hususta Ukrayna'ya İHA, zırhlı araç ve silah sağlayan Türkiye, kamu ve sivil kuruluşlarıyla Ukrayna'nın önemli bir destekçisi oldu. Türk inşaat şirketlerinin Ukrayna'nın yeniden inşası için de yatırımlarda bulunacağı biliniyor.

Zelenski, Kiev'de Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüştü. Türk şirketlerinin Ukrayna’nın yeniden inşasına katılmasıyla ilgili olarak Zelenski, “Türk iş dünyasının Ukrayna'daki varlığı bizim için önemlidir. Türkiye’nin desteğine ve özellikle Bayraktar drone'larının sağlanmasına minnettarız. Ukrayna, Türkiye'yi güvenlik garantileri konusunda stratejik bir ortak olarak görüyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşan ziyaretinde serbest ticaret anlaşmasını onaylamaya hazırdır,” dedi.

RUSYA BARIŞA İKNA OLMADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaptığı açıklamada ülkesinin ABD’nin ateşkes önerisini prensipte desteklediğini ancak kalıcı barışın sağlanması için bazı koşulların yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Kremlin’de gazetecilere konuşan Putin, "Çatışmaları durdurma önerilerine katılıyoruz. Fikrin kendisi doğru ve bunu kesinlikle destekliyoruz.

Ancak bu ateşkesin uzun süreli barış sağlayacak ve krizin çıkış noktasını ortadan kaldıracak şekilde gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Putin’in koşullu desteğinin savaşın hızla sona erdirilmesi ihtimalini azalttığı ifade ediliyor. Rusya’nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik başlattığı ve "özel askeri operasyon" olarak tanımladığı işgalin ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes önerisinin, iki ülke arasındaki diplomatik görüşmeler için yeni bir kapı aralayabileceği yorumları yapılıyor.