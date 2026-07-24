Ukrayna'ya ait İHA'lar, Cuma günü erken saatlerde Rus e-ticaret devi Wildberries'in St. Petersburg kenti yakınlarındaki bir deposunu vurması sonucu yangın çıktı.

Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıda 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna sınırına 800 kilometreden fazla mesafede bulunan tarihi kentin semalarında gri dumanların yükseldiği görüldü.

Saldırı esnasında St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı uçuşları geçici olarak askıya aldı ve yaklaşık 50 seferde aksama meydana geldi.

Havalimanındaki operasyonlar sabah saat 06.00 sıralarında yeniden başlarken, Wildberries kentteki iki deposunda faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Bölge Valisi Drozdenko 59 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü belirtirken, Rusya Savunma Bakanlığı ise gece boyunca St. Petersburg bölgesi, ilhak edilen Kırım ve 12'den fazla bölgeyi hedef alan 571 Ukrayna İHA'sının imha edildiğini duyurdu.

'UZUN MENZİLLİ YAPTIRIMLAR'

Saldırıya uğrayan Wildberries, rakibi Ozon ile birlikte Rusya'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 8,5'ine denk gelen mal ve hizmet satışı gerçekleştiriyor ve 4 milyon kişiye istihdam sağlıyor.

Ukrayna'nın 18 Temmuz'dan bu yana şirkete ait beş depoyu hedef aldığı ve bu durumun şirketin lojistik kapasitesinin yaklaşık yüzde 10'unu etkilediği belirtildi.

Geçtiğimiz hafta sonu Moskova dışındaki bir merkeze düzenlenen saldırıda ise gece vardiyasındaki 8 çalışan hayatını kaybetmiş ve tesis tamamen yanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, tesislerin İHA üretimi ve navigasyon ekipmanı için yaptırımlı bileşenlerin tedarikinde kullanıldığını iddia ederken, Rusya tüketici ekonomisinin merkezindeki şirketin askeri malzeme taşıdığı yönündeki iddiaları reddetti.

Kiev yönetimi bu adımları "uzun menzilli yaptırımlar" olarak adlandırırken, petrol rafinerilerine yönelik saldırıların ülke genelinde yakıt sıkıntısına yol açtığını ileri sürdü.

ABD'DEN UKRAYNA SALDIRILARINA DESTEK

Son aylarda her iki tarafın da uzun menzilli saldırılarını artırdığı gözlemlendi. Rus güçlerinin Kiev'e yönelik balistik füze saldırılarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

Bu esnada ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki karşı saldırılarını "bir sonuca yol açabilecek hamle" olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2026 yılında sivil ölümlerinde artış kaydedilirken, Haziran ayı 2022'nin ortasından bu yana en fazla sivil kaybının yaşandığı dönem oldu.

Şubat 2022'de başlayan geniş çaplı saldırılardan bu yana yüz binlerce asker ve on binlerce sivil yaşamını yitirdi.