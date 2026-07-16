Ukrayna'da hükümet değişikliği süreci yeni başbakanın belirlenmesiyle resmiyet kazandı.

Ukrayna Parlamentosunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, devlet petrol ve doğal gaz şirketi Naftogaz'ın Genel Müdürü Sergiy Koretskiy'nin başbakan olarak atanması amacıyla oylama gerçekleştirildi.

Oturuma katılan milletvekillerinden 289'unun destek verdiği oylama sonucunda Koretskiy'nin yeni görevi onaylandı.

HÜKÜMET TAMAMEN DEĞİŞİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 12 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin siyasi stratejisinde değişikliğe gidileceğini ve bu doğrultuda hükümette revizyon yapılacağını belirtmişti.

Bu açıklamanın ardından Ukrayna Parlamentosu, eski Başbakan Yuliya Sviridenko'nun istifa dilekçesini 14 Temmuz'da kabul etmişti.

Yerel basında kabine revizyonu kapsamında bazı bakanların da değişebileceği yönünde iddialar yer alırken, bu sabah Ukrayna'nın farklı şehirlerinde Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov'un görevinde kalması talebiyle destek gösterileri düzenlendi.

SERGIY KORETSKIY KİMDİR?

Ukrayna'nın Lutsk kentinde 14 Mart 1978'de doğan Sergiy Koretskiy, yükseköğrenimini Lutsk Teknik Üniversitesi ile İvano-Frankivsk Ulusal Petrol ve Gaz Teknik Üniversitesinde tamamladı.

Özel sektörde faaliyet gösteren çeşitli firmalarda üst düzey roller üstlenen Koretskiy, farklı dönemlerde Ukrayna Parlamentosunda milletvekili danışmanlığı görevlerinde de bulundu.

Enerji sektöründe kariyerine devam eden Koretskiy, 2022 yılında ülkenin en büyük petrol ve doğal gaz şirketi Ukrnafta'nın genel müdürlüğüne getirildi.

Koretskiy, 2025 yılından bu yana ise devlet petrol ve doğal gaz şirketi Naftogaz'ın Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.