Rusya’da, cepheden yüzlerce kilometrelerce uzaktaki Çuvaşistan Cumhuriyeti başkenti Çeboksarı'da yer alan JSC VNIIR-Progress askeri fabrikası, gece "FP-5 Flamingo" tipi füzenin tesisi vurmasıyla sarsıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlama sesleriyle ateş topu aynı anda yükseldi. Fabrikanın önünde geçen iki kişi neye uğradıklarını şaşırdı

Ruslar, Ukraynalıların İHA'lar ve ABD ve Avrupa yapımı kısa menzilli füzeler kullanmasına alışık olduklarından saldırıya anlam veremedi. Zira İHA'ların menzili kısa kalırken, ABD ve Avrupa Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler satmayı reddediyo

Nitekim Ukrayna, Rus fabrikasını bizzat kendi ürettiği bin kilometre menzilli bir füze ile vurdu. Bu füze tehdidi öyle bir hale geldi ki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sığınaktan çıkamaz oldu.

UKRAYNA'NIN GÖZ BEBEĞİ

Tamamen Ukrayna üretimi olan bu füzeler Ukrayna'nın göz bebeği haline geldi. Yaklaşık 1 tonluk mühimmat taşıyan ve saatte 900 kilometreye çıkabilen bu füzeler ateşlendikten sosnra hedefleri 1 dakika içersinde vurabiliyor.

Kiev, 2025 yazından bu yana Flamingo hakkında sık sık konuşuyor. Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, menzili 3 bin kilometre olan bu füzeyi Ukrayna'nın “en başarılı füzesi” olarak nitelendirdi ve Flamingo füzelerinin seri üretiminin 2025-2026 kışında başlayacağını belirtti

Zelenski fabrikanın vurulmasından sonra, Rus fabrikasına yapılan saldırıyı bu füzelere atfettiği Ukrayna'nın “Flamingo” seyir füzelerinin fırlatılma anlarını gösteren bir video yayınladı.

Zelenski, “Ukraynalı ‘Flamingolar’ 1.500 kilometreden fazla mesafe kat etti. Vurulan askeri üretim tesisi, röle koruma sistemleri, otomasyon ekipmanları ve alçak gerilim cihazları üretiyordu,” diye yazdı.

Başkan “Rusya savaşı sonlandırmalı ve gerçek diplomasiye yönelmelidir. Biz teklifimizi yaptık.” diye ekledi.

Bölgede füze tehdidi olduğunu duyuran hava saldırısı alarmının ardından tesisin çevresinde patlamalar duyuldu. Rus Telegram medya kanalları, Ukrayna yapımı bir FP-5 Flamingo füzesinin tesise hasar verdiğini bildirdi.

RUSYA'YA FÜZE YAĞDI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı bu fabrikanın uydu ve telsiz sinyallerini bozmak üzere tasarlanan Kometa anten sistemlerini ürettiğini duyurdu.

Söz konusu ileri teknoloji ürünler Rus ordusunun Ukrayna şehirlerini hedef alan, İran yapımı Şahed 136 İHA'ları ile İskender füze sistemlerinde hayati bir rol oynuyor

Ayrıca bu fabrikada üretilen parçalar havadan atılan bombaların hassas vuruş yapmasını sağlayan güdümlü kitlerde de kullanılıyor.

Şiddetli patlamalar tesisin hemen karşısındaki MTV Center alışveriş merkezinde de büyük maddi hasara yol açtı.

Leningrad bölgesinde ise Ukrayna’ya ait insansız hava araçları tarafından kapsamlı bir hava saldırısı icra edildi.

Vali Alexander Drozdenko Kirishi kentindeki sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

Kirishi kenti Rusya’nın toplam petrol arıtma kapasitesinin yüzde yedisini temsil eden stratejik KINEF rafinerisine ev sahipliği yapıyor.

Yıllık yaklaşık 18 milyon ton petrol işleyen bu dev tesis Rusya’nın enerji ihracatı için kritik bir öneme sahip.