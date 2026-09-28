Ukrayna 3. Ordu Kolordusu tarafından 28 Eylül'de yapılan açıklamada, Vivaldi Operasyonu'nun üçüncü aşaması sırasında 250'den fazla Rus askerinin esir alındığı bildirildi.
Kolordu, cephe hattında gerçekleşen yarma hareketinin ardından esir alınan kalabalık Rus asker grubunu gösteren bir video yayımladı.
Ukrayna birliği tarafından yapılan açıklamada, “Düşman kayıpları 2 bin personele ulaştı ve 250'den fazla Rus esir alındı” ifadesine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, aralarında subayların, pilotların ve topçuların da yer aldığı tüm Rus birliklerinin topluca teslim olduğu kaydedildi.
Kolordu, Vivaldi'nin üçüncü aşamasının tüm operasyon açısından bir dönüm noktası teşkil ettiğini vurguladı.
Düzenlenen taarruz ile Nove, Ridkodub ve Katerynivka yerleşim yerleri özgürleştirilirken, Karpivka ve Novomykhailivka üzerinde Ukrayna kontrolü başarıyla yeniden sağlandı.
3. Ordu Kolordusu Komutanı Andrii Biletskyi sürece ilişkin olarak, “Bu durum, tüm operasyon için bir dönüm noktası olduğu kanıtlanan, 51 kilometrekarelik Ukrayna toprağını daha geri almamızı sağlayan ve taarruz operasyonlarının başlangıcından bu yana kurtarılan toplam alanı 176 kilometrekareye çıkaran üçüncü Vivaldi sezonunun sonunu işaret etti” değerlendirmesinde bulundu.