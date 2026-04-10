Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ülkesinin geliştirdiği elektronik harp sistemlerinin ve hava savunma İHA'larının Körfez bölgesinde kullanıldığını ilk kez resmen doğruladı.

Çarşamba akşamı düzenlenen basın toplantısında konuşan Zelenski geçen ay Orta Doğu’ya gönderilen Ukraynalı ekiplerin birkaç Körfez ülkesinde İran yapımı Şahit dronlarını başarıyla engellediğini bildirdi.

Operasyonların yapıldığı bölgelerde ABD askeri altyapısının da bulunduğunu belirten Zelenski elde edilen sonuçların son derece olumlu olduğunu vurguladı.

Ukrayna lideri savaşa nasıl katıldıklarını şu sözlerle anlattı:

"Onları biz mi imha ettik? Evet biz ettik. Hava savunma sistemlerini bizlere açan ülkelerde görev yapan uzmanlarımız bu sistemlerin nasıl daha güçlü ve dirençli hale getirileceği konusunda ortaklarımıza çok hızlı şekilde rehberlik edebildi.”

Zelenski ayrıca Tahran’ın kamikaze İHA'larının düşürüldüğü anlara ait video kayıtlarını bizzat izlediğini de kamuoyuna duyurdu.

'JET MOTORLU İHALARI VURDUK'

Kiev yönetimi Rusya'nın 2022 sonundan beri Ukrayna'da kullandığı İran teknolojilerine karşı uzun süredir zorlu bir mücadele veriyor.

Zelenski "Ukrayna'nın sahip olduğu ileri teknolojinin hem eski Şehit 136 modellerini hem de daha hızlı manevra yapabilen gelişmiş versiyonları durdurabildiğini kanıtladığını" söyledi.

Ukrayna lideri bu teknolojik başarıyı “Jet motorlu İHA'ları da düşürmeyi başardık ve bu durum bizim için çok önemli bir işarettir. Bu gelişme sayesinde Ukrayna artık jet motorlu dronları dahi etkisiz hale getirebilecek önleyici sistemlerin seri üretimine vakit kaybetmeden başlayabilecektir” sözleriyle duyurdu.

Güvenlik endişeleri nedeniyle ülkelerin isimlerini paylaşmayan başkan Mart ayında Orta Doğu’ya 200'den fazla uzman sevk edildiğini açıkladı.

Bu ekiplerle birlikte Ukrayna üretimi gelişmiş elektronik harp cihazları da bölgedeki yerini aldı.

Zelenski Ukrayna’nın savaş alanında kazandığı savunma tecrübesini karlı güvenlik ortaklıklarına ve güçlü bir silah sanayisine dönüştürmek istediğini dile getirdi.