Ukrayna İHA'ları 29 dün gece Rusya'nın Taganrog şehrinde park halinde duran iki dev bombardıman uçağını imha etti.

Ukrayna İHA'larının havalimanına saldırması üzerine iki adet uzun menzilli Tu-142 deniz keşif ve denizaltı savunma uçağı imha edildi.

Nükleer silah taşıyabilen bu uçakların yok edilme görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

Saldırıyı gerçekleştiren birlik komutanı Magyar "İnsansız Sistem Kuvvetleri Kuşları 29-30 Mayıs gecesi Rusya Taganrog askeri havaalanındaki İskender fırlatma aracını ve iki Tu-142 uçağını yok etti. Taganrog ziyareti birinci merkeze bağlı Kuşlar tarafından gerçekleştirildi. Sonuç sadece bahsedilen hedeflerle sınırlı kalmadı ve sular bile alev aldı" açıklamasını yaptı.

Rusya'nın mobil kısa menzilli karadan-karaya balistik füze sistemi olan İskender'in fırlatma aracı Taganrog yakınlarında vurulurken liman tesislerine yapılan drone saldırıları da Rostov bölgesinde bir tanker ile yakıt deposunu ateşe verdi.

Krasnodar Krai içerisindeki bir petrol deposu da aynı gece hedef alınan yerler arasındaydı. Saldırı sonucu depoda yangın çıktı.