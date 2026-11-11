Rusya ile Ukrayna arasında Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde yer alan yetkililer, çarşamba günü yaptıkları açıklamada tarafların geniş kapsamlı bir savaş esiri takası konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

İki ülke heyetleri arasında dokuz ay aradan sonra gerçekleştirilen ilk yüz yüze temasın ardından Rusya heyeti başkanı Vladimir Medinski ile Ukrayna heyetine liderlik eden Rüstem Umerov planlanan takas kararını doğruladı.

Abu Dabi’de iki gün süren görüşmelerin tamamlanmasının ardından açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, “Olumlu gelişmelerden biri, en büyük insani esir takasını gerçekleştireceğimiz konusunda mutabakata varmış olmamız; sayıları ise yarın netleştireceğiz” dedi.

Kushner, kendisinin ve ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova’ya gideceğini, ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmek üzere Dublin’e geçeceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise görüşmeyi “oldukça verimli” olarak değerlendirirken, savaşın durdurulmasına yönelik kapsamlı bir ilerlemenin zaman alacağı uyarısında bulundu.

İLK ESİR TAKASI DEĞİL

Yaklaşık beş yıldır süren savaş boyunca iki taraf zaman zaman esir takası gerçekleştirmişti.

Görüşmelerin arka planındaki siyasi ve ekonomik dengelerin, şubat ayında Cenevre’de yapılan son toplantıdan bu yana farklılaştığı kaydedildi.

Trump yönetiminin, ABD ara seçimlerinin ardından ocak ayında Kongre kontrolünü devralacak ve Ukrayna’ya daha fazla destek talep edebilecek Demokratları hesaba katmak durumunda olduğu aktarıldı.

Bununla birlikte Rusya’nın savaş ekonomisinin ağır baskı altında bulunduğu, Ukrayna’nın ise enerji altyapısına yönelik yıkıcı hava saldırılarının etkileriyle mücadele ettiği bildirildi.

Ukrayna heyetinin çarşamba günü Avrupalı yetkililerle görüşmesinin beklendiğini açıklayan Umerov’un ifadelerine karşın Moskova yönetiminin, Rusya'nın tutumu ve kıtadaki geniş hedeflerinden endişe duyan Avrupa ülkelerinin doğrudan müzakerelere katılmasına karşı çıktığı biliniyor. Buna karşın Avrupa hükümetleri, Avrupa Birliği ve NATO temsilcilerinin Abu Dabi’de hazır bulunduğu ve Ukrayna heyetiyle temas halinde olduğu açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, salı günkü oturumu “yapıcı ve oldukça kapsamlı” olarak nitelendirerek; görüşmelerde esir takasları, alıkonulan Ukraynalı sivillerin ve ülkeden götürülen çocukların iadesi gibi insani başlıkların yanı sıra güvenlik garantilerinin ele alındığını, ancak iki tarafın da taleplerinden geri adım atma eğilimi göstermediğini belirtti.