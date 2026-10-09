Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’ya bağlı Komi Cumhuriyeti’nde bulunan Uhta Petrol Rafinerisi’ne insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini açıkladı. Zelenskiy, son iki gün içinde Rusya’daki petrol rafinerilerinin yanı sıra bir veri merkezinin de hedef alındığını bildirdi.

1900 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ PETROL RAFİNERİSİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, Rusya’daki hedeflere yönelik saldırılara ilişkin bilgi verdi. Ukrayna sınırına yaklaşık 1900 kilometre uzaklıkta bulunan Uhta Petrol Rafinerisi’nin, “An-196 RS” tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu belirten Zelenskiy, söz konusu araçların 2 bin 500 kilometreye kadar menzile sahip olduğunu ifade etti.

OMSK PETROL RAFİNERİSİ DE HEDEF ALINDI

Zelenskiy, Rusya’nın Omsk kentindeki petrol rafinerisine de bir gün önce saldırı düzenlediklerini hatırlattı. Bu saldırıda “FP-6” tipi insansız hava araçlarının kullanıldığını aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya’da bir veri merkezinin de hedef alındığını kaydetti.

'SALDIRILARA CEVAP VERMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Zelenskiy, açıklamasında, “Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşılık vermeye ve bunu isabetli bir şekilde yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, gerçekleştirildiği belirtilen saldırılara ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.