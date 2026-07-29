Ukrayna askeri planlamacıları, İHA operatörleri ve enerji uzmanları, Rusya'nın enerji sektörünü hedef alan İHA saldırıları dünyanın konuştuğu saldırıların düzenlenmesine sebep oldu.

Ancak saldırıların etkisini artırmayı amaçlayan Ukrayna taktiklerini gözden geçirdi. Rafinerileri, depoları vuran İHA'ların temelini oluşturduğu savaş stratejisi, Ukrayna ordusu tarafından değiştirildi

Yeni yaklaşımda temel amaç, sadece rafinerilerde yangın çıkarmak ya da depolama tanklarını imha etmekle sınırlı kalmayıp tesislerin uzun süre çalışamaz durumda kalmasını sağlamak ve her bir saldırının Moskova'ya olan maliyetini artırmak oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin "derin darbe stratejisi" olarak adlandırdığı bu taktiği genişletme talimatının ardından göreve gelen yeni Savunma Bakanı Yevhenii Khmara ve Genelkurmay Başkanı Mykhailo Drapatyi, savaşı Moskova'ya taşımak istiyor.

Khmara, Ukrayna'nın artık Rusya'nın derinliklerine saldırılar düzenleyerek Rus ekonomisini çökertmeyi amaçladığını belirtti.

HEDEFLER BÖYLE SEÇİLİYOR

Saldırıları gerçekleştiren İHA pilotları, ekonomik olarak en ağır hasarı verecek hedefleri nasıl seçtiklerini detaylarıyla anlattı.

Buna göre hedef seçimlerinin lojistik, uçuş rotaları ve operasyonel öncelikler dikkate alınarak hazırlanan ayrıntılı teknik analizlerle yönlendiriliyor.

Görev öncesinde enerji mühendisleri ve sektör uzmanları, ekiplere rafineri operasyonları için hayati önem taşıyan, onarılması zor olan tesisler hakkında bilgi veriyor.

UKRAYNALI UZMANLARIN 'ORTAK' KOZU

Saldırılarda boru hatları, bacalar veya kritik ekipman bağlantıları gibi belirli noktalar hedeflenirken, bazı operasyonlarda parçacıklı mühimmatların kullanıldığı büyük petrol depoları da vurulmaya devam ediyor.

Sovyetler Birliği döneminden kalan benzer enerji sistemlerine sahip olunması, Ukraynalı mühendislerin Rus tesislerindeki endüstriyel süreçleri ve operasyonel zayıflıkları yakından tanımasını sağlıyor.

Eski Savunma Bakanı ve Savunma Stratejileri Merkezi Başkanı Andriy Zagorodnyuk, Rusya'nın da benzer şekilde Ukrayna altyapısını hedef aldığını ve bu süreçten tecrübe kazandıklarını aktardı.

YENİ YÖNTEM: 'SİSTEMİK SAVAŞ'

Ukrayna'nın yeni yaklaşımı, Rusya enerji altyapısının münferit hedefler yerine birbirine bağlı tek bir ağ olarak değerlendirildiği "sistemik savaş" prensibine dayanıyor.

İHA birlikleri, ABD ve Fransa'dan sağlanan istihbarat desteği sayesinde Rus hava savunma konuşlanmalarını haritalandırarak ve engelleri aşacak rotaları belirleyerek hedeflere ulaşıyor.

Zagorodnyuk, enerji ağının kritik noktalarının tespit edilmesi sayesinde görece küçük bir harp başlığı ile sistem genelinde büyük bir aksama yaratılabildiğini vurguladı.

Ayrıca, uydu görüntüleri ve saha verilerine göre Ukrayna İHA birlikleri, tamirat tamamlanmadan aynı kritik ekipmanları tekrar vurarak tesislerin yeniden faaliyete geçmesini engelliyor.

'SALDIRILAR DAHA AĞIRLAŞACAK'

Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, rafinerileri Rus ordusunu besleyen yegane tesisler olarak tanımladı.

Brovdi, ana hedeflerinin savaşı finanse eden petrol ticaretini kesmek ve işgalci orduya silah sağlayan askeri-endüstriyel kompleksi imha etmek olduğunu belirtti.

Bu rafineleri çökertmeye yönelik daha geniş bir saldırı planı olduğunu belirten Komutan, saldırıların çok daha ağırlaşacağını belirtti.

Rusya'nn derinliklerine koridor açmak için Rus hava savunma, radar ve elektronik harp sistemlerinin sistematik olarak etkisiz hale getirildiğini kaydeden Brovdi, Rusya nüfusunun üçte ikisine denk gelen 80 milyon kişinin yaşadığı Avrupa topraklarının ve işgal altındaki bölgelerin artık vuruş menzilinde olduğunu ifade etti.

Brovdi, düşmanın yakıt, enerji ve askeri-endüstriyel kompleksi tamamen yok edilene kadar saldırıların tırmanarak devam edeceğini söyledi.