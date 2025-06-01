Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya’nın iç kesimlerindeki hava üslerine vurdu. Ukrayna 40’tan fazla Rus bombardıman uçağını hedef aldı. Vurulan uçakların arasında nükleer füze kapasiteli taşıyan bombardıman uçaları da vardı.

Kyiv Independent’a konuşan bir SBU kaynağı, saldırıların halen sürdüğünü ve hedef alınan uçaklar arasında A-50, Tu-95 ve Tu-22 M3 modellerinin bulunduğunu belirtti.

SBU tarafından sağlanan görüntülerde, park halindeki ağır bombardıman uçaklarının yandığı ve ağır hasar aldığı görülüyor.

Rus kaynakları, İHA saldırısını doğruladı, ancak uçakların akıbeti ya da alınan zarar hakkında bilgi vermekten kaçındı.

TIRLAR ARI KOVANI, YAPAY ZEKALI İHALAR ARI GİBİ VURDU

Saldırının nasıl yapıldığıyla ilgili de şaşırtıcı detaylar ortaya çıktı. Ukrayna ordusu, havaüslerinin yakınına içi yapay zeka ile çalışan kamikaze İHA'lar dolu TIR'lar yerleştirdiği ortaya çıktı.

Operasyon komutunu alan İHA'lar, kendi kendilerine üsse doğru uçtu. Uçakların en zayıf noktalarını hedef alan İHA'lar, hedeflerine ulaştıktan sonra patladı.

Bu saldırıyı durdurmaya çalışan Rus vatandaşları TIR'ların üzerine çıkarak İHA'ların uçuşunu durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bazı TIR'ların ise tüm İHA'larını fırlattıktan sonra kendini imha ettiği kaydedildi.

En az bir TIR şöfürü ele geçirildi, ancak görüntülere göre bu TIR şöförü biri ya da birileri tarafından boğularak öldürüldü.

MİLYONLARCA DOLAR ZARAR

Her ne kadar saldırının yönetemi hakkında bilgi verilmese de, yerel kaynak bölgede park etmis minibüslerden küçük kamikaze İHA'ların fırlatıldığını ve bu İHA'ların milyonlarca dolar değerindeki uçakları imha ettiğini söyledi.

Saldırıda vurulduğu belirtilen A-50 uçakları imha edildi. Rusya’nın envanterinde bu uçaklardan 10’dan az sayıda bulunuyor.

Bir A-50 uçağının tahmini maliyeti 350 milyon dolar civarında. Saldırıya uğrayan diğer uçaklardan Tu-95, Sovyetler dönemine ait ve seyir füzeleri taşıyabiliyor.

Tu-22 ise saatte 4 bin kilometre hıza ulaşabilen süpersonik bir bombardıman uçağı. Bu model yalnızca ABD üretimi Patriot veya İtalyan-Fransız yapımı SAMP-T sistemleriyle düşürülebiliyor. Tu-160 ise halen aktif görevdeki en büyük bombardıman uçağı olarak kabul ediliyor.