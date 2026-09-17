Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bizzat konuşan, Savunma Bakanı Sergei Ivanıv'un kendi elleriyle madalya taktığı general Anton Grunis'in öldürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, Grunis'in 12 Eylül gecesi Rusya'nın kontrolündeki Donetsk bölgesinde düzenlenen dron saldırısında öldürüldüğünü bildirdi.

General Grunis, ölümünden sadece bir kaç ay önce 'Rusya'nın kahramanı' ilan edilmişti. Ukrayna'daki doğu cephesini kontrol ediyordu.

Brovdi, saldırının Ukrayna'nın 427. Ayrı İnsansız Sistemler Tugayı "Rarog" tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti. Ukrayna tarafı, Grunis'in bulunduğu noktaya yönelik saldırının görüntülerini yayımladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Grunis'in cephede öldürüldüğüne ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Ancak Rusya'nın Ahmat Özel Kuvvetleri Komutanı Apti Alaudinov, Grunis'in öldüğünü doğruladı. Alaudinov, generalin nerede ve nasıl öldüğüne dair bilgi paylaşmadı.

PUTİN'LE TEMMUZ AYINDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Grunis, 3 Temmuz'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video bağlantısı üzerinden katıldığı ve televizyondan canlı yayınlanan bir toplantıda, komutasındaki 4. Ayrı Muhafız Motorize Piyade Tugayı'nın Kostiantynivka'daki operasyonlarını anlatmıştı.

Rusya, Temmuz ayında Kostiantynivka'nın ele geçirildiğini duyurmuş, Ukrayna ise bu iddiayı reddetmişti.

ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü, Rus birliklerinin kentin bazı bölgelerine girdiğini ancak şehri tamamen ele geçiremediğini bildirmişti.

RUSYA'NIN KAHRAMANIYDI

Putin, Grunis'in sunumunun ardından komutanı tebrik etmişti. General, Ukrayna'ya karşı savaşta Donetsk'teki operasyonlarda öne çıkan Rus komutanlardan biri olarak gösteriliyordu.

Ağustos ayının sonunda Rusya'nın en yüksek devlet nişanlarından biri olan "Rusya Kahramanı" unvanını aldı.

Grunis, Altın Yıldız madalyasını Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un katıldığı bir törende takdim aldı. Ukrayna'ya göre Rus general, törenden yaklaşık iki hafta sonra öldürüldü.

Brovdi, Grunis'in Ukrayna'nın kendi birlikleri tarafından öldürdüğü tugay, tümen veya ordu seviyesindeki yedinci Rus komutan olduğunu öne sürdü.

GRUNIS KİMDİR?

1979 yılında Kazan'da doğan Grunis, Kazan Suvorov Askeri Okulu ile Moskova Yüksek Askeri Komuta Okulu'ndan mezun oldu. Rus basınına göre Çeçenistan, Güney Osetya ve Suriye'deki operasyonlarda görev aldı.

2021 yılında yedek kuvvetlere ayrılan Grunis, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırısının başlamasının ardından yeniden aktif göreve döndü.

Mayıs 2023'te 4. Ayrı Motorize Piyade Tugayı'nın komutanı olarak atandı ve 2024'te tümgeneral rütbesine terfi etti.