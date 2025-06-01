Rusya’nın Ukrayna’daki savaşta ihtiyaç duyduğu silahlar ve mühimmat, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için fırsata dönüştü.

Rusya'ya top mermisi gönderen "'yanlız ülkenin" lideri, karşılığında son teknoloji ürünü silahlar alıyor.

The New York Times'a konuşan Güney Koreli yetkililer ve uzmanlara göre Rusya, Kuzey Kore’ye sadece yakıt ve gıda değil, aynı zamanda gelişmiş askeri teknolojiler de sağladı.

Bu teknoloji transferi sayesinde Pyongyang, yeni hava savunma sistemleri, yapay zeka ile yönlendirilen insansız hava araçları ve süpersonik füzelerle donatılmış destroyerler geliştirmeye başladı.

'KUZEY KORE'NİN ALTIN ÇAĞI'

Güney Koreli analistlere göre, Rusya Kuzey Kore’den milyonlarca top mermisi aldı ve bunun karşılığında yeni nesil silah üretiminde Kuzey Kore'ye yardım etmek için çalışmalara başladı.

Rusya’nın bu işbirliği sayesinde 1960'tan kalma teknolojilere güvenmek zorunda kalan Kuzey Kore, askeri alanda çağ atladı.

Aynı zamanda Kim Jong-un’un Çin lideri Şi Cinping ve ABD Başkanı Trump karşısında daha fazla güç kazanmasına neden oldu. Güney Koreli uzmanlar, durumu "Kuzey Kore'nin altın çağı" olarak yorumladı.

SİLAH KADAR, TECRÜBE DE KAZANDILAR

Kuzey Koreli askerlerin Rusya’nın Kursk bölgesindeki çatışmalara katıldığı ve iki köyün geri alınmasında rol oynadığı bildirildi.

Rusya’nın bu katılımı aylarca gizli tuttuğu ancak Nisan sonunda Genelkurmay Başkanı tarafından kamuoyuna açıklandığı belirtildi.

Askerlerini gerçek çatışmalara sokarak deneyim kazandırmayı amaçlayan Kim Jong-un’un bu taktiği, uzmanlara göre ülkesine savaşta eğitimli bir kadro kazandırdı.

Bağımsız Rus askeri analisti Valery Shiryaev, “Hepsi şu an inanılmaz bir tecrübe kazanıyor. Gazi askerler, ülkenin askeri bilgisine büyük katkıda bulunacak" dedi.

ORDUNUN BAŞINDA, KIM JONG UN

Son aylarda Kim Jong-un’un askeri tesisleri daha sık ziyaret etmesi ve yeni silah testlerini bizzat denetlemesi dikkat çekti.

Mart ayında Rus yardımıyla geliştirildiği düşünülen yeni bir hava savunma sistemini test etti. Nisan ayında ise kızı Kim Ju-ae ile birlikte Kuzey Kore’nin ilk deniz destroyeri Choe Hyon’un denize indirilmesine katıldı.

Ancak geminin denize düşmesi ve ağır hasar alması, Kim Jong Un'un 'onurunun bizzat zedelenmesine' sebep oldu.