

Türkiye merkezli Cenk Ro-Ro firmasına ait, Panama bandıralı yolcu ve yük taşıyan CENK T adlı feribot, Ukrayna’nın Odessa hattında İskender füzesiyle vuruldu. Cenk Denizcilik'ten konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Şirketin Türkiye–Ukrayna hattında düzenli sefer yapan gemisinin saldırı sırasında limanda bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Cenk Denizcilik'in basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Cenk Denizcilik filosunda, Karasu – Odesa hattında tır taşımacılığı yapan M/V CENKT isimli gemimiz, bugün yerel saatle 16:00’da Chornomorsk limanına yanaşmasının ardından balistik füze saldırısına maruz kalmıştır.

Saldırı sonrasında gemimizin pruva tarafında meydana gelen yangına römorkörler, liman yangın söndürme birimleri ve gemi ekiplerimiz tarafından derhal müdahale edilmiş ve edilmeye devam edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi bulunmamaktadır. Mevcut bilgiler doğrultusunda hasar yalnızca maddi niteliktedir.

Olay uluslararası denizcilik kuralları çerçevesinde değerlendirilmekte olup, ilgili resmi makamlarla tam işbirliği içinde süreci yakından takip ediyoruz.

Gelişmelere ilişkin teyit edilmiş bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.

Saygılarımızla

Cenk Denizcilik”

UKRAYNA HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA

Ukrayna hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu Ukrayna'nın güneybatısındaki Odessa bölgesindeki iki limana insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenledi. Olayda Türk şirketi Cenk Denizcilik tarafından işletilen bir ro-ro gemisi isabet aldı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksii Kuleba saldırıda en az bir kişinin yaralandığını söyledi. Ancak yaralının liman personeli mi yoksa gemi mürettebatından mı olduğu konusunda ayrıntı vermedi.

DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Dışişleri Bakanlığı yaşanan saldırı hakkında açıklama yaptı:

"No: 250, 12 Aralık 2025, Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na Yönelik Düzenlenen Saldırı Hk.

Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı’na yönelik olarak bugün (12 Aralık) düzenlenen saldırıda bir Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin de hasar görmesi, bölgemizde devam eden savaşın Karadeniz sathına yayılması ile deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestisi bakımından daha önce kayda geçirdiğimiz endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir.

İlk gelen bilgilere göre, gemideki personel ve TIR şoförleri tahliye edilmekte olup, saldırı nedeniyle zarar gören vatandaşımız bulunmamaktadır. Odessa Başkonsolosluğumuzca gelişmeler yakından takip edilmekte ve vatandaşlarımıza gerekli destek sağlanmaktadır.

Bu vesileyle, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ivedilikle sona erdirilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor, Karadeniz’de tırmanmayı önlemek amacıyla seyrüsefer emniyeti ile tarafların enerji ve liman altyapılarını hedef alan saldırıları askıya almaları yönünde bir düzenleme yapılması ihtiyacını hatırlatıyoruz."