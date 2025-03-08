Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da ateşkese varmaya hazır olduğunu belirtti. Bloomberg'in Moskova'daki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kremlin bu öneriyi Şubat ayında Suudi Arabistan'da gerçekleşen görüşmelerde ABD heyetine iletti.

Putin, bir ateşkesin sağlanabilmesi için Ukrayna ile gelecekteki barış anlaşmasının temel ilkelerinin netleşmesi gerektiğini ve çatışma bölgesine bir barış gücünün gönderilmesini şart koşuyor.

Moskova, barış gücüne katılacak ülkeleri kendisinin belirlemesi konusunda ısrarcı. Kremlin, Çin veya "tarafsız" olarak görülen diğer ülkelerin barış gücü göndermesine itiraz etmiyor.

Ancak NATO birliklerinin, özellikle Fransa ve İngiltere'nin hazırlık yaptığı Avrupa kontenjanının barış gücüne dahil edilmesini kesinlikle reddediyor.

UKRAYNA'SIZ UKRAYNA BARIŞI

ABD heyeti, 11 Mart'ta Suudi Arabistan'da Ukrayna ile olası bir "anlaşma" üzerine görüşmeler yapmayı planlıyor.

Fox News'e göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Beyaz Saray'da Donald Trump ile yaşadığı gerginlik sonrası ve ABD'nin Kiev'e askeri yardımı kesmesinin ardından müzakerelere katılmayacak.

ABD, 3 Mart’ta Ukrayna’ya yönelik tüm askeri sevkiyatları durdurdu. Savaşın başından bu yana 100 milyar doları aşan yardımlar askıya alınırken, bazı askeri uçaklar havadayken geri çevrildi. Birkaç gün sonra Washington, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını da sonlandırdı.

Bunun ardından Rus ordusu saldırılarını yoğunlaştırdı. Ukrayna'nın enerji altyapısına ve gaz tesislerine yönelik saldırılar arttı. Sivil hedefler de vurulmaya devam etti.