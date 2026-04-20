Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna haber ajansı Ukrinform'a yaptığı açıklamada, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'daki temaslarını değerlendirdi.

Sybiha, Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerinin altını çizerek, "Türkiye, bir NATO ülkesidir. Türkiye, dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Şimdi ise Ukrayna da sadece Avrupa'da değil, dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Bütün bunlar, gerçekten yakın işbirliği için zemin oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

‘ZELENSKİY'NİN TÜRKİYE'DE PUTİN'LE GÖRÜŞMESİ İÇİN HAZIRIZ’

Sybiha, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılımıyla Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'de bir araya gelmesini organize edebilmek için Türk tarafına başvurduklarını aktararak, "Türkiye'ye, Devlet Başkanı Zelenskiy ve Putin düzeyinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın da olası katılımıyla bir görüşme düzenleme ihtimalini değerlendirmesi için başvurduk. Bu görüşmeye hazırız. Tek sorun, Putin'in şu anda saklanmasıdır. Ukrayna Devlet Başkanı da böyle bir görüşmeye hazır. Bu savaşı bitirmek istiyoruz. Etkili önerilerimiz var" ifadelerini kullandı.