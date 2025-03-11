Ukrayna ve ABD yetkilileri, savaşın sona erdirilmesi için bir yol bulmak amacıyla Salı günü Suudi Arabistan'da görüşmelere başladı. Görüşmeler, Kiev'in Moskova'ya düzenlediği en büyük insansız hava aracı saldırısından saatler sonra gerçekleşti.

Görüşme öncesi Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenski, geçen ay ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin esnasında yaşanan kavgadan dolayı mektupla Trump'tan özür diledi.

Ukraynalı lider, hava ve denizde bir ateşkes önererek Trump’ın savaşı hızla sona erdirme hedefini desteklediğinin altını çizdi. Zelenski, bir an önce barışın sağlanmasını desteklediğini belirtti.

Bu teklif, Trump’ın Ukrayna’nın barışa hazır olmadığı yönündeki açıklamalarına karşı bir yanıt niteliğinde. Trump, doğrudan Moskova ile müzakerelere devam ederken Zelenski üzerindeki baskıyı artırdı.

BİR ELİNDE HAVUÇ, BİR ELİNDE SOPA

Washington, 2022’deki işgalden bu yana Kiev’in en büyük destekçisi olmuştu ancak politikasını değiştirerek askeri yardımları durdurdu ve istihbarat paylaşımını askıya aldı.

Zelenski, görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın pozisyonunun yapıcı olacağını vurguladı, ancak bu esnada Rusya'nın saldırılarına da karşılık verdi

Kiev’in saldırı kapasitesini göstermeye çalıştığı düşünülen gece operasyonunda, 91 Ukrayna İHA'sı Moskova'yı hedef aldı. Rusya'nın başkentinde sirenler duyuldu.

Saldırı sonucu 2 kişi öldü, Moskova’daki havalimanlarının kapatılmasına ve uçuşların yönlendirilmesine yol açtı. Bu esnada Rusya da, Ukrayna'nın işgal ettiği Kursk bölgesinde büyük atılımlar yaptığını duyurdu.

Ukrayna lideri, Avrupa müttefiklerine ateşkes fikrini destekleme çağrısında bulunuyor. Ancak bazı Avrupalı yetkililer, Kiev’in masaya güçlü bir konumdan oturması gerektiğini ve Rusya ile müzakerelere zorlanmaması gerektiğini savunuyor.

Ancak ABD, Ukrayna'nın saldırı kabiliyetlerinden ve barışa olan isteğinden hala emin değil. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, görüşmelerin Ukrayna’nın ne tür tavizler vermeye hazır olduğunu anlamak için önemli olduğunu belirtti.

Kremlin ise ABD'nin Kiev'in savaşı sona erdirme görüşmelerine ne kadar hazır olduğunu anlamaya çalıştığını söyledi.