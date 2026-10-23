ABD First Lady’si Melania Trump, Cuma günü Rusya ile Ukrayna arasında, Ukrayna’nın güneyindeki Oleshky kentinde geçici bir ateşkes ilan edilmesi konusunda bir anlaşma yapıldığını duyurdu.

Anlaşmanın amacı, insani yardım sevkiyatlarına imkan sağlamak ve ayrılmak isteyen sivillerin tahliyesini kolaylaştırmak olarak açıklandı.

Beyaz Saray'a göre, bu yerel ateşkesin 29 Ekim'de başlaması planlanıyor.

Melania Trump yaptığı açıklamada, “Oleshky'deki durum vahim. Oleshky, felaketin eşiğinde olan bir cephe şehri. Şehirde kalan nüfus, acil tıbbi müdahaleye, ilaca, gıdaya ve temiz suya ihtiyaç duyan yaşlılardan oluşuyor” dedi.

Şehirdeki son durum hakkında açıklama yapan First Lady şu ifadeleri kullandı:

“Oleshky halkı sınırlı elektrik imkanına sahip, mayınlı yolların arasında yaşıyor ve düzenli askeri saldırılara maruz kalıyor. Benim müdahil olmamam halinde, şehre insani yardım ulaştırmanın ve yaşlıları tahliye etmenin imkansız olacağı son derece açıktı.”

Beyaz Saray, First Lady ve temsilcisinin ateşkes şartlarını belirlemek için Rus ve Ukraynalı liderlerle doğrudan çalıştığını belirtti.