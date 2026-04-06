Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Pazar günü Şam'da geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile bir araya gelerek güvenlik alanında iş birliği geliştirme konusunda anlaştı.

Beşar Esad’ın 2024 yılında devrilmesinden bu yana Suriye’ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyareti kapsamında Zelenski, Suriye'deki Halk Sarayı'nda misafir oldu.

Türkiye ve Körfez ülkelerini kapsayan bölge turunun ardından gerçekleşen bu temaslarda Ukrayna’nın insansız hava aracı uzmanlığı ile hava savunma füzelerinin takası gündeme geldi.

Esad sonrası istikrar ve kalkınma süreçlerine tam destek verdiklerini belirten Zelenski iki ülkenin ortak çalışmalar sayesinde daha güçlü hale geleceğini ifade etti.

Görüşmelerde savaşın sonuçlarının aşılmasının yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla ilgili müzakere süreçleri de detaylıca ele alındı.

HAVA SAVUNMA İÇİN ADRES UKRAYNA

Suriye Geçici Cumhurbaşkanı el-Şara ekonomik iş birliğini pekiştirmenin ve uzmanlık paylaşımının üzerinde dururken bu ziyaretin Şam’ın uluslararası ortaklıklarını genişletmek anlaştı.

Körfez devletlerinin aksine Suriye modern anti-balistik füzelere yönelik hava savunma sistemlerine sahip olmasa da Kiev için stratejik öneme sahip başka bir unsuru barındırıyor.

Suriye topraklarında bulunan aktif Rus askeri üsleri bölgedeki denklemi değiştiren en önemli faktörler arasında yer alıyor.

Bir yılı aşkın süredir iktidarda olan el-Şara on yılı aşkın süren savaş ve izolasyonun ardından yeni diplomatik köprüler kurmaya çalışırken Moskova ile hassas bir dengeyi korumaya gayret ediyor.

Ocak ayında Vladimir Putin ile görüşen Suriye lideri Rusya’nın Suriye topraklarındaki askeri varlığını sonlandırmasını şu aşamada talep etmedi.