Ukrayna ve ABD, Ukrayna'daki değeri maden ve mineral rezervlerine yönelik bir anlaşmanın müzakerelerinde son aşamaya geldi.

Ukraynalı üst düzey yetkililer, Washington'un Ukrayna'nın yer altı kaynaklarına erişmek istediğini ancak Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin herhangi bir anlaşmanın somut güvenlik garantilerini içermesi gerektiğini vurguladığını belirtti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Olha Stefanişina, müzakerelerin büyük ölçüde tamamlandığını ve sürecin yapıcı geçtiğini söyledi. Stefanişina, "Ukrayna ve ABD ekipleri mineral anlaşması konusunda müzakerelerin son aşamasına geldi. Görüşmeler son derece yapıcıydı ve neredeyse tüm temel detaylar üzerinde mutabakata varıldı" dedi.

Anlaşmanın en kısa sürede Washington'da imzalanmasının iki ülkenin uzun vadeli taahhüdünü göstereceğini ifade etti.

TRUMP AÇIKLAMALARI, ANLAŞMAYI İMZALATIYOR

Başkan Donald Trump, Ukrayna'nın ABD'den aldığı yardımlara karşılık 500 milyar dolar değerinde, özellikle bilişim sektörü için büyük önem taşıyan ham maddeyi teslim etmesi gerektiğininin altını çizdi. Bu anlaşmayı, ABD'nin bu zamana kadar olan yardımlarının bedeli olarak tasvir etti.

Zelenski, Washington'un ülkesine 67 milyar dolar değerinde silah ve 31,5 milyar dolar doğrudan bütçe desteği sağladığını belirtti. Ukrayna Başkanı, "Biden yönetiminden gelen yardımları borç olarak kabul etmeyeceğim" diyen Zelenski, Ukrayna'nın aldığı desteğin geri ödenmesini şart koşan herhangi bir anlaşmaya karşı çıkacağını ima etti.

Zelenski daha önce de Ankara ziyaretinde "ülkesinin satılık olmadığını" ve "değerli maden anlaşmasının adil olmadığını" söylemişti. Zelenski, bu ayın başlarında önerilen anlaşmanın ilk taslağını imzalamayı reddetti. Bu durum Beyaz Saray'da hayal kırıklığı yarattı.

Anlaşmanın imzalanmaması üzerine Trump, Rusya yanlısı açıklamalar yaparak Avrupa ve Ukrayna'da gelecek barışın büyük oranda Rusya için çıkarlı olacağı ve Ukrayna ve anakara Avrupa'yı tehlikeye atacağı yönünde bir izlenim verdi.

Trump yönetimindeki üst düzey yetkililer, görüşmelerde ilerleme sağlandığını ve anlaşmanın bu hafta içinde imzalanmasını beklediklerini açıkladı.