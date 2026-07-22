Rus medyası ve bölge valisinin aktardığı bilgilere göre, Ukrayna'ya İHA'lar Rusya'nın en büyük çevrim içi perakende şirketine ait depoları yeniden hedef aldı.

Gece saatlerinde gerçekleşen saldırılarda 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Şirket sahibinin yaptığı açıklamaya göre, Krasnodar ve Stavropol bölgelerinde bulunan Wildberries lojistik merkezlerinin vurulmasının ardından çalışanlar tahliye edildi.

Dört Günde İkinci Saldırı Bu harekat, Ukrayna'nın son dört gün içinde şirketin tesislerine gerçekleştirdiği ikinci saldırı oldu.

Cumartesi günü Tambov ve Elektrostal'daki depoların vurulması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 62 kişi yaralanmıştı.

UKRAYNA SALDIRILARIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Kiev yönetimi, söz konusu depoların Rusya'nın İHA ve seyrüsefer ekipmanı üretimi için gerekli bileşenlerin tedarikinde kullanıldığını öne sürdü.

Saldırıların ardından Telegram üzerinden açıklama yapan Wildberries sahibi Tatyana Kim, işini yapan sıradan insanlara ve çalışanlara yönelik saldırıların yaşattığı duyguları tarif edecek kelime olmadığını belirterek, insanların yararına çalışmaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Güvenlik ve İşbirliği Merkezi Başkanı Serhii Kuzan, BBC'ye yaptığı açıklamada, Wildberries internet sitesinin Rus gönüllüler tarafından askeri teçhizat satın almak için kullanıldığını belirtti.

Depolara yönelik saldırıların temel amacının Rus ordusuna ve silah üreticilerine çift kullanımlı malların, kritik elektroniğin ve yaptırımlı ürünlerin akışını kesmek olduğunu ifade eden Kuzan, bu durumun Rus lojistiğini aksatmayı hedeflediğini kaydetti.

Kuzan ayrıca, bu tür saldırıların dolaylı zararlarının Rus ekonomisi üzerinde ciddi bir etki yaratabileceğini ve Rus toplumunun savaşa verdiği destek üzerinde psikolojik bir yansıma doğurabileceğini savundu.