Rusya ve Ukrayna'da halkı hava saldırılarına karşı uyarmak için kullanılan mobil uygulamalar siber saldırıların hedefi oldu. Ukrayna'da telefonlara sahte nükleer ve kimyasal saldırı bildirimleri gönderilirken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da kendi uygulaması üzerinden yanlış bilgiler yayıldığını açıkladı.

TELEFONLARA RUSÇA SAHTE UYARILAR GÖNDERİLDİ

Ukrayna'da hava saldırısı uyarı uygulamasından vatandaşların telefonlarına “nükleer veya kimyasal saldırı” ve “sokak çatışmaları” tehdidine ilişkin Rusça bildirimler gönderildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, uyarı sisteminin siber saldırıya uğradığını duyurdu.

Saldırı sırasında gönderilen sahte bildirimlerden birinde, “Merhaba. Ukrayna genelinde nükleer alarm verilmek üzere. Endişelenmeyin, Oreşnik füzesi size doğru geliyor” ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

Kyiv Independent'ın aktardığına göre, olay sırasında Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde hava saldırısı sirenleri de çaldı.

RUSYA: “GENİŞ ÇAPLI BİR SİBER SALDIRI”

Ukrayna'daki olaydan bir gün sonra Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırılarına karşı vatandaşları uyarmak için kullanılan mobil uygulamasının da hedef alındığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, “Bakanlığa ait uygulama geniş çaplı bir siber saldırıya uğradı. Bu saldırı, saldırganların halk arasında yanlış bilgiler yaymasına olanak sağladı” denildi.

Yetkililer, uygulamadaki güvenlik açığının giderilmesi ve sistemin yeniden normal şekilde çalışması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.