Ukrayna’da Starlink ve Starshield uydu sistemlerine yönelik hız kısıtlaması tartışmasında talimatın kimden geldiğine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

The Wall Street Journal , kısıtlama talimatını ABD’li milyarder Elon Musk’ın verdiğini öne sürdü.

Gazetenin haberine göre kısıtlamalar, Ukrayna yapımı donanımların uydu ağına bağlanma hızını düşürdü.

Bunun bazı saldırı ve önleme dronlarını neredeyse işlevsiz hale getirdiği iddia edildi.

Musk'ın kararı savaş alanında doğrudan etkiye neden oldu. Karardan sonra Rus güçleri 4 cephede hızla ilerledi. Trump'ın iddiasına göre bir ayda 35 bin asker öldü.

MUSK VE TRUMP’IN GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİASI

WSJ’nin haberinde Musk ile ABD Başkanı Donald Trump’ın, kısıtlama kararının kamuoyuna yansımasından kısa süre sonra telefonda görüştüğü ileri sürüldü.

Haberdeki bazı kaynaklar ise ikilinin konuyu karar açıklanmadan önce de ele aldığını iddia etti.

SpaceX temsilcilerinin Beyaz Saray’daki muhataplarıyla görüşerek şirket ile Trump yönetimi arasında koordinasyon bulunduğu mesajını vermeye çalıştığı da gazetenin iddiaları arasında yer aldı.

WASHINGTON TALİMAT VERDİĞİNİ REDDETTİ

Musk daha önce Starlink ve Starshield sistemlerinin ABD hükümeti tarafından kontrol edildiğini, kısıtlamalara ilişkin kararların da ABD Başkanı tarafından belirlendiğini ifade etmişti.

Washington yönetimi ise uydu internetindeki hız kısıtlaması için talimat verdiği iddiasını reddetti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, erken uyarı sisteminde bir yazılım sorunu yaşandığını söylemişti.

Rubio da hız kısıtlaması talimatının ABD yönetiminden geldiği iddiasını reddetmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise balistik füzelere ilişkin bazı uyarıları alamadıklarını söyledi. Zelenski, ABD’den konuya ilişkin net bir açıklama gelmediğini de ifade etti.