Rus yetkililer pazar günü yaptıkları açıklamada, gece saatlerinde Moskova ve çevresine Ukrayna tarafından düzenlenen geniş çaplı insansız hava aracı (İHA) saldırısında iki kişinin hayatını kaybettiğini, altı kişinin ise yaralandığını bildirdi.

TARİHİN EN GENİŞ ÇAPLI İHA SALDIRI

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkentin bugüne kadarki "en geniş çaplı" İHA saldırısına maruz kaldığını belirtti. Sobyanin, cumartesi gününden bu yana 450'si Moskova'ya yaklaşırken olmak üzere Ukrayna'ya ait 1600'den fazla İHA'nın düşürüldüğünü öne sürdü.

Belediye Başkanı, bazı İHA'ların Moskova Petrol Rafinerisi'ne ulaşarak tesiste hasara yol açtığını, bir İHA'nın ise konut binasına isabet ettiğini ancak bu olaylarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını kaydetti.

Telegram hesabından açıklama yapan Sobyanin, "Eşi benzeri görülmemiş bu saldırı, açıkça seçimleri sekteye uğratmak amacıyla planlanmıştır. Düşman bu hedefine ulaşamamıştır," ifadelerini kullandı.

SİVİL ALTYAPIDA HASAR VE YANGINLAR

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov ise Rus sosyal medya platformu Max üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının sivil altyapıya zarar verdiğini ve bölge genelinde yangınlara yol açtığını belirtti.

En ağır bilançonun Ramenski ilçesinde kaydedildiğini aktaran Vorobyov, düşen bir İHA'nın 21 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıkardığını ve 400 kişinin tahliye edilmesine neden olduğunu, ayrıca 20 aracın hasar gördüğünü bildirdi.

Sofyino beldesinde bir İHA'nın üç katlı bir konuta çarpması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve beş kişinin yaralandığını belirten Vorobyov, Orehovo-Zuyevo ilçesinde bir kişinin daha hayatını kaybettiğini, Leninski ilçesinde ise bir kişinin yaralandığını ifade etti.

SALDIRI SEÇİM GÜNÜNE DENK GELDİ

Saldırının, Rus vatandaşlarının üç gün süren parlamento seçimleri ile bölgesel ve yerel seçimlerin son gününde sandık başına gittiği sırada gerçekleşmesi dikkat çekti.

Merkez Seçim Komisyonuna göre ülkede 111 milyondan fazla seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçmenler, Devlet Dumasının 450 üyesini belirlemek üzere oy kullanırken; sandalyelerin 225'i parti listeleri, 225'i ise tek isimli seçim bölgeleri üzerinden dağıtılıyor.

Ukrayna cephesi Rusya'nın son iddialarına henüz yanıt vermezken, devam eden savaş nedeniyle sahadaki bilgilerin bağımsız kaynaklarca doğrulanması güçlüğünü koruyor.