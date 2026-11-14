Ukraynalı milletvekili Oleksiy Kucherenko, televizyon kanalına telefonla bağlandığı canlı yayın sırasında yaşadığı talihsiz kazayla ülke gündemine oturdu.

Kyiv 24 televizyon kanalının canlı yayın konuğu olan Kucherenko, bağlantı sırasında telefonunun kamerasını daha iyi bir açıya yerleştirmeye çalışırken kontrolü kaybetti.

Kameranın açısını ayarladığı esnada yanlışlıkla yarı çıplak halde ekrana yansıyan milletvekilinin cinsel organı canlı yayında milyonlarca kişi tarafından görüntülendi. izleyicinin gözü önünde göründü.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Yayın sırasında yaşanan bu skandal görüntülerin kaydı, yerel haber kaynakları ve kullanıcılar tarafından saniyeler içinde sosyal medya platformlarında paylaşılarak viral hale geldi.

Ekran başında ve sosyal medyada büyük şaşkınlık ile tartışma yaratan olayın ardından büyük bir mahcubiyet yaşayan Ukraynalı siyasetçi, izleyicilerden ve kamuoyundan özür dileyerek yaşanan tatsız durumun tamamen dikkatsizlikten kaynaklanan bir kaza olduğunu ifade etti.

DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLMUŞTU

Öte yandan, Ukrayna basınında yer alan değerlendirmelerde ve sosyal medya yorumlarında, milletvekili Oleksiy Kucherenko'nun televizyon yayınları sırasındaki rahat ve dikkatsiz tavırlarıyla ilk kez gündeme gelmediğine dikkat çekildi. Siyasetçinin daha önceki canlı bağlantılarındaki benzer davranışları nedeniyle de sık sık eleştiri oklarının hedefi olduğu ve tartışmalara yol açtığı hatırlatıldı.