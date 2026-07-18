29 Haziran'da Monaco'da meydana gelen saldırının yeni görüntüleri Ukrayna Başsavcılığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde bir kişinin çanta içerisindeki bombayı Vadim Yermolayev'in yaşadığı lüks konutun kapısının önüne bıraktığı görülüyor.

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Kısa süre sonra binaya yönelen kişilerin ardından patlama meydana geliyor. Saldırıda Ukraynalı milyarder Vadim Yermolayev, birlikte yaşadığı kadın ve 13 yaşındaki oğulları ağır yaralandı. Aile fertlerinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ BAŞ ŞÜPHELİ OLDU

Monaco Başsavcılığı, saldırının ardından güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada giyimiyle kendisini erkek gibi göstermeye çalıştığı değerlendirilen bir kişinin hareketleri mercek altına alındı.

Diğer kamera görüntülerinin de incelenmesiyle omzunda yılan dövmesi bulunan 39 yaşındaki Ukraynalı Anastasia Berezovska baş şüpheli olarak belirlendi. Savcılık, Berezovska'nın saldırı öncesinde Yermolayev ve ailesini takip ettiğini ve bombayı cep telefonuyla uzaktan infilak ettirdiğini değerlendiriyor.

SALDIRIDAN 9 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU

Berezovska'nın saldırının ardından Fransa'nın güneyinden ayrılarak Almanya'ya, daha sonra da Ukrayna'ya geçtiği tespit edildi. Kadın, Ukrayna'ya ulaştıktan kısa süre sonra Kiev yakınlarında bir ormanda ölü bulundu.

Berezovska'nın cesedinin, Monaco makamlarının saldırının baş şüphelisi olarak adını ve fotoğrafını yayımlamasından kısa süre önce bulunduğu belirtildi.

İKİ ŞÜPHELİNİN İSTİHBARAT BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Berezovska'nın ölümüyle ilgili Ukraynalı Vladislav Reut ve Vitaliy Şıkoviç gözaltına alındı. Soruşturmada Reut'un Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü'nde (HUR) aktif görev yaptığı, Şıkoviç'in ise nisan ayına kadar Ukrayna Güvenlik Servisi'nde (SBU) çalıştığı belirlendi.

İki şüphelinin Berezovska ile iletişim halinde olduğu ve kadına para transferi yaptığı öne sürüldü. Reut'un ilk aşamada Berezovska'yı öldürdüğünü kabul ettiği, ancak daha sonra ifadesini değiştirerek suçu Şıkoviç'e attığı belirtildi.

SALDIRININ ARKASINDA UKRAYNA İSTİHBARATI MI VAR?

Soruşturmacılar, Berezovska'nın Monaco'daki saldırıyı iki şüphelinin talimatıyla gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Avrupa basınında ise saldırının Ukrayna istihbarat servisleri tarafından düzenlenen özel bir operasyon olabileceği iddiaları gündeme geldi.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

İddiaların odağında Yermolayev'in Rusya'nın işgali altındaki Kırım'daki ticari faaliyetleri bulunuyor. Ukraynalı milyarderin Kırım'da alkol ticaretini sürdürdüğü ve Rus hazinesine milyonlarca dolar vergi ödediği öne sürülmüş, Yermolayev ise bu iddiaları reddetmişti.