ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkede bulunan bazı Ukraynalılara ‘acil’ ibareli bir mesaj gönderdi.
Mesajda, Ukrayna’daki savaş sebebiyle kendilerine tanınan ‘geçici yasal statünün’ iptal edildiği ifade edilerek, 7 gün içerisinde ABD’den ayrılmaları istendi.
'YANLIŞIKLA ATILDI'
İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia MacLaughlin, yazılı bir açıklama yaparak, “Bazı Ukraynalılara gönderilen bu mesaj hataen iletilmiştir. Bahsedilen şartlı ikamet statüleri iptal edilmemiştir ve şu aşamada herhangi bir adım atmalarına gerek yoktur” dedi.