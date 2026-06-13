Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Sümer Holding Genel Müdürlüğü İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Erhan Öcal, bir vatandaşa ağır hakaretlerde bulundu.

AKP’DE DANIŞMANDI

Öcal, CHP’deki krizde Erdoğan’ın rolü olduğuna yönelik dünya basınında çıkan haberleri paylaşan bir kişiye “Ulan angut” dedi. Erdoğan’dan ‘Tayyip’ diye bahseden bir kişiye de “Tayyip ne lan dingil, seni aldıklarında ‘telefonumu çalmışlar, ben yazmadım’ demek yok” diye tehdit etti.

Vatandaşa hakaret eden Erhan Öcal uzun yıllar AKP Genel Merkezi’nde danışman olarak çalışmış, 2022 yılında ise Sümer Holding’e geçip Daire Başkanı olmuştu. Öcal, sosyal medya üzerinden Sezgin Uzun isimli vatandaşa cevap verdi.

“Dünya basını Erdoğan CHP’nin başına kukla yerleştirdi’ diye haberler yapıyor. Elin oğlu bile saray yargısıyla CHP’ye darbe yapıldığını biliyor” paylaşımına kızdı ve Uzun’a “Ulan angut” dedi.

AKP’li bürokrat, başka bir paylaşımda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Tayyip” diye yazan bir kişiye “Tayyip ne lan dingil. Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanım diyeceksin. Seni aldıklarında, “Telefonumu çalmışlar, ben yazmadım” demek yok” cevabını verdi.