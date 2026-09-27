Erdoğan, müzisyen Ahmet Kaya’nın yuhalandığı ödül törenine katılan ve sonradan kıvıran sanatçılara “Ulan hepiniz oradaydınız be!” demişti.

Cumhurbaşkanı’nın veciz sözünü fon krizinde hatırlatmak şart oldu.

17 Eylül’den beri yedi portföy şirketin 131 fonu tasfiye edildi.

Mağdur edilen 455.758 yatırımcı var.

830 milyar TL buhar oldu.

Tera, Pusula ve Destek’in patronları da dahil 45 kişi tutuklandı.

37 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.

46 tüzel kişi, 18 fon, 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu.

Özel jetlere, süper yatlara ve lüks otomobillere el konuyor.

Hesaplarda el konan tutar 750 milyon TL’yi geçiyor.

Yüz binlerce yatırımcı dolandırılırken, portföy şirketlerini denetlemekle görevli kurumlar ne yaptı?

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ‘Fonzi’den haberi yok muydu?

MASAK’ın ruhu duymadı mı?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tatilde miydi?

YARIZ’IN ADI RESMİ YAZIDA

Oysaki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SPK’ya ilk uyarısını 25 Şubat 2025’te yapmıştı. Yazıda Borsa İstanbul’daki olağanüstü hareketliliğe dikkat çekiliyor.

Soruşturma açıldığı belirtiliyor.

SPK’dan bilgi isteniyor.

Şüpheliler liste halinde gönderiliyor.

Kim var, tahmin edin.

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız!

Yarız için şu bilgiler veriliyor:

“Yarız’ın Can2 Termik (Cante) ve Vakıf Finans (Vakfa) hisselerinde işlem yasağı aldığı, 2024’te Katılımevim Tasarruf Finansmanı AŞ (KTLEV) Temmuz 2023-Şubat 2025 tarih aralığı hissesinde babası Celal’in işlem yasağı aldığı, Yarız’ın Katılımevim’in yanı sıra Birleşim Grup Enerji (BIGEN Şubat 2025), Mopaş (Ocak 2025-Şubat 2025 tarih aralığı) da manipülasyon yaptığı...”

Yarız’ın ümüğüne çöktüler mi?

Ne gezer!

10 AY BEKLEDİLER

Dokuz ay sonra, 4 Kasım 2025 günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bazı fonlarda manipülasyon yapıldığını biliyoruz” dedi.

Dönemin SPK Başkanı Ömer Gönül de “Gerekirse lisans iptali ve tüm tedbirleri uygulamakta kararlıyız” diye konuştu.

Ne lisans iptal ettiler...

Ne de tedbir uyguladılar.

ŞÜPHELİ HİSSELER LİSTESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ağustos’ta SPK’ya gizli bir yazı yazdı.

Yazıda “bazı hisselerde değerinin 100 katına varacak artışların olduğu, bu durumun anormal fiyat hareketi oluşturduğu” belirtiliyor.

Şirket, fon ve hisselerin adı veriliyor.

Birinci sırada, Tera’nın işlem yaptığı ‘Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ hisseleri var.

İkinci sırada Pusula’nın Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayisi. Beşinci sırada Destek Faktoring hisseleri yer alıyor.

Gel gör ki...

SPK, yine müdahale etmedi.

MASAK’A DA YAZILDI

Savcılık SPK’dan iki gün önce, 17 Ağustos’ta MASAK’a yazı yazdı.

MASAK para hareketlerini takip edip banka hesaplarına tedbir koymuş olsaydı, Turhan ve Yarız yurt dışına servet kaçıramayacaklardı.

Yazı Pusula’cılara sızdırıldı.

Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile 24 Ağustos’ta İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası’ndaki hesaba 1 milyar 198 milyon TL gönderdi.

Yarız, 1 Eylül’de 2 milyar 889 milyon TL çıkardı.

4 Eylül’de 970 milyon 360 bin TL’yi Hamza Kablan’a yolladı.

7-8 Eylül’de 220 milyon olan beş lüks aracını 26 bin TL’ye devretti.

EN SON İZİN VERİLEN BANKA

BDDK’nın faaliyet izni verdiği son banka hangisi, biliyor musunuz?

Pusula’nın İktisat ve Katılım Bankası.

BDDK, 12 Aralık 2024’te kuruluş izni verdiği İktisat ve Katılım Bankası’nı 15 ay bekletti. Fakat ne olduysa 26 Şubat 2026’da faaliyet iznine imza attı.

Banka şimdi Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devrediliyor.

Anlayacağınız, zarar kucağımıza bırakılıyor.

Fon soruşturması, eski SPK Başkanı Ömer Gönül başta olmak üzere SPK, MASAK ve BDDK’da dahli, kastı ya da ihmali olan kim varsa ona uzanmalı.

İstifaları alınmalı ve yargılanmalılar.

Ne diyordu, Erdoğan?

“Ulan hepiniz oradaydınız be!”

Fatma Betül Sayan Kaya’nın bağlantısı Erdin Özel mi?

Yalova’da faaliyet gösteren Özata Denizcilik’in borsada değeri 292 milyar TL görünüyordu krizden önce.

Koç Grubu’na bağlı Ford Otosan’ın üzerindeydi değeri.

Bu ‘mucizevi’ yükselişin sebebi Tera’nın yüklü alım yapmasıydı.

Hisse alanlar arasında AK Partililer var.

Misal, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin iddiasına göre Kaya, 8 Nisan’da 255 TL’den 250 bin hisse alıyor.

63 milyon 359 TL yatırıyor.

8 Eylül’de 1 milyar 344 milyon TL ile çıkıyor.

Eşi İlyas Kaya ise 99 milyon 687 bin TL yatırıp 826 milyon TL ile ayrılıyor.

Krizden hemen önce çıkmaları, haberdar edildiklerini düşündürüyor.

Acaba Kaya’nın kulağına su kaçıran, Tera Portföy’ün patronu Erdin Özel olabilir mi? Geçmişte AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı olan Özel’in Kaya’ya yakın olduğu belirtiliyor. Kimi AK Partililer Özel’in Kaya’ya aracını tahsis ettiğini, sürekli yanında bulunduğunu ileri sürüyor.

Kaya, derhal istifa etmeli.

Elde ettikleri haksız kazanca el konmalı.

Acaba AK Partili başka eski ve yeni bakanlar, milletvekilleri ve onların yakınları sistemde miydi?

Onlar da ‘erken uyarı’ ile vurgun vurup kaçtılar mı?